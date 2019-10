Motoristas de aplicativos poderão tirar dúvidas sobre o trânsito em palestra no Detran

É que o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizará uma palestra para estes profissionais na terça-feira (29) - Foto: Divulgação

Motoristas de aplicativos poderão amanhã tirar dúvidas sobre as regras de trânsito em Campo Grande. É que o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizará uma palestra para estes profissionais na terça-feira (29). A ação será realizada em conjunto com a Coopermmu-MS (Cooperativa de Motorista de Aplicativos de Mobilidade Urbana de Mato Grosso do Sul), na Sede do Departamento.

O palestrante será o gestor de educação para o trânsito e agente de fiscalização, Ivar Custódio. “O objetivo será orientar e sensibilizar estes motoristas quanto ao seu papel de protagonismo no trânsito e a importância de se observar as regras de circulação de trânsito, decorrente das intensas transformações trazidas pela mobilidade urbana”, comenta.

A palestra será dividida em três períodos, às 9h, 14h30 e 19h30 e contará com orientações na área educacional e de fiscalização de trânsito com mesa de perguntas e respostas.

O evento tem entrada livre e será realizado no auditório do Detran-MS, localizada na Saída para Rochedo.