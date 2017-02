Motores TSI da Volkswagen estão entre os mais eficientes no Brasil

Golf conta com a motorização do TSI 2.0 / Divulgação

A Volkswagen lidera o ranking de carros econômicos, potentes e eficientes com a motorização TSI. A afirmativa vem do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

O propulsor está presente na maioria dos veículos da montadora. Existem duas variantes do motor, uma é a 1.0 e 1.4 com potência entre 105 cv e 150 cv. Carros como up!, Jetta e Tiguan contam com essas definições. A outra opção do motor é a 2.0 com potência entre 200 cv e 220 cv, que equipa modelos como Golf GTI, Passat e Fusca.

A eficiência dos motores é vista na economia do combustível e na agilidade na hora da aceleração. De acordo com a montadora, todos os modelos equipados com motor TSI aceleram de 0 a 100 km/h em menos de 10 segundos. O up! TSI cumpre essa tarefa em 9,1 segundos; o Jetta 1.4 TSI, em 8,6 segundos. O Passat, sedã de luxo com 4,78 metros de comprimento, acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,7 segundos.

Veja Também

Comentários