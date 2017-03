Mitsubishi Outlander ganha ainda mais praticidade, tecnologia e conforto

Um crossover robusto, bonito e tecnológico. O Mitsubishi Outlander reúne espaço de sobra para toda a família, três opções de motores, recursos inteligentes, tração 4x4 e muitas novidades, a começar pela nova geração de motores 2.0L a gasolina, muito mais eficientes e econômicos.



O modelo também apresenta uma nova versão com motor a diesel, que chega para completar a linha, agora com cinco versões: New Outlander 2.0, New Outlander GT 3.0, New Outlander GT 3.0 com FTP, todos eles com motores movidos a gasolina, além do New Outlander 2.2 e New Outlander 2.2 com FTP, equipadas com propulsor diesel.



"O Mitsubishi Outlander é uma referência em luxo, aliado a tecnologia e praticidade. Por isso, deixamos esse crossover ainda mais completo, com a chegada de itens que facilitam o dia a dia, além da preocupação com a eficiência energética e economia de combustível. Também estamos lançando uma nova versão com o consagrado motor diesel 2.2L, que amplia nossa linha de produtos, oferecendo veículos adequados a todos os tipos de clientes", garante Reinaldo Muratori, diretor de engenharia e planejamento da Mitsubishi Motors.



O Mitsubishi Outlander é equipado com três opções de motorização: motor MIVEC 3.0L V6, 24 válvulas, SOHC, de 240 cv e 31 Kgf.m a 3.750 rpm; motor MIVEC 2.0L, 16 válvulas, SOHC, com 160 cv e 20,1Kgf.m a 4.200 rpm; e motor DOHC 2.2L turbo diesel, 165 cv e 36,7 Kgf.m.

Novidades

A versão 2.0L estreia um novo motor a gasolina de alta performance em alumínio. Mais leve, proporciona economia de combustível e menor nível de emissões de CO2. Ele é até 19,8% mais econômico do que a versão anterior, ou seja, um usuário que rode cerca de mil quilômetros por mês, pode economizar quase 500 litros de combustível em três anos. O veículo passa a vir equipado com ar-condicionado Dual Zone, proporcionando ainda mais comodidade para o motorista e passageiros.



Todas as versões contam com teto solar com fechamento automático e função antiesmagamento, garantindo a segurança de todos os ocupantes.



O Mitsubishi Outlander ganhou rack de teto na cor prata, conferindo ainda mais charme e sofisticação na parte externa, Shark Fin Antenna, antena tipo barbatana de tubarão e o prático sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), que avisa ao motorista quando é necessário calibrar os pneus do veículo, garantindo segurança e eficiência. O acabamento Black Piano com detalhe cromado, confere ao interior do Outlander muito requinte, luxo e sofisticação.



O novo sistema Eco Mode proporciona ainda mais economia de combustível e menor nível de emissões de CO2. Através do botão localizado no painel central, o motorista poderá acionar o modo de condução econômica onde o sistema atua diretamente na performance do veículo em conjunto com o ar-condicionado, e com isso, monitorar sua forma de condução em tempo real através do painel de instrumentos.



As versões equipadas com Full Technology Pack (FTP) recebem os modernos faróis Auto High Beam. Com esse importante recurso, não é necessário alternar entre feixes baixos e altos quando estiver dirigindo em locais com pouca iluminação. Os faróis se ajustam automaticamente, o que aumenta a segurança e evita ofuscamento dos motoristas no sentido contrário.



Além disso, as versões com FTP vêm equipadas com o moderno Freio de Estacionamento Eletrônico com Auto Hold. Depois de estacionar o veículo, basta acionar um simples botão para ativar os freios. Já o Auto Hold é prático para o dia a dia. Quando estiver parado em um semáforo, por exemplo, o motorista pode acioná-lo para liberar o pé do pedal de freio. Para destravar, basta voltar a acelerar.

Design sofisticado

O Mitsubishi Outlander chama a atenção por onde passa graças a seu design inovador, com o painel cromado e desenho arrojado dos para-lamas e para-choque dianteiro, com entradas de ar, os faróis de neblina com detalhes cromados e a iluminação diurna (DRL) incorporados. Os faróis em LED com lavador completam o visual e garantem uma ótima iluminação.



O aerofólio tem brake light integrado e, nas versões top, um friso cromado contorna os vidros e destaca a linha de cintura alta, transmitindo a modernidade do design. O novo desenho e o acabamento cromado na tampa do porta-malas integram as lanternas em led, que reforçam o visual arrojado deste crossover. Os faróis de neblina completam o visual e dão ainda com mais segurança. O novo rack de teto na cor prata está integrado na aerodinâmica e as maçanetas cromadas da versão top reforçam o design sofisticado e dão um toque especial na parte externa.



O amplo espaço interno conta com o acabamento Black Wood. O volante tem uma empunhadura anatômica e confortável, o que torna a dirigibilidade ainda mais prazerosa. Vem equipado com controles de áudio e piloto automático integrados, garantindo praticidade para o dia a dia.



Além da aparência moderna e agressiva, o New Outlander conta com diversos recursos que deixam este crossover mais silencioso e prazeroso para a condução. O ótimo isolamento acústico é o grande destaque, o que proporciona um conforto tanto na versão diesel como gasolina. Os amortecedores traseiros têm calibração pensada para preparar imperfeições nos asfalto e no off-road, gerando mais estabilidade, principalmente em curvas. A direção eletroassistida gera respostas rápidas e precisas em qualquer situação.



Equipado com o que há de mais moderno, este crossover traz tecnologia de ponta em todos os detalhes, como o inteligente piloto automático adaptativo (ACC), o dispositivo de redução de risco de colisão através do radar (FCM), a tração Multi Select com Trimode II, além do aviso de mudança involuntária de faixa (LDW), que reforçam a segurança e tornam a condução do veículo ainda mais prazerosa. Tudo isso aliado ao sistema eletrônico 4WD, Hill Start Assistance e nove Airbags. A presença desses recursos garantiu ao crossover o prêmio máximo de segurança automotiva nos principais institutos do mundo, como o Euro NCAP, ANCAP, JNCAP e IIHS Top Safety Pick.

Confortável e funcional

O espaço interno do New Outlander traz comandos de fácil acesso para o motorista e passageiros, como o ar-condicionado Dual Zone, além da praticidade do porta-malas com abertura e fechamento automáticos.



A praticidade e comodidade são marcas registradas do New Outlander. Para destravar as portas, basta estar com a chave Smart Keyless no bolso ou em uma bolsa, e pressionar o botão na maçaneta cromada para que o veículo seja destravado. Para dar a partida, um simples toque no botão Start/Stop Engine. Ao sair do veículo e travar as portas, automaticamente os espelhos retrovisores são rebatidos. Já o espelho retrovisor interno é eletrocrômico, que evita o ofuscamento do motorista proporcionando ainda mais segurança e conforto.



Equipado com Comfort Pack, o crossover traz sensor de estacionamento, câmera de ré, sensor para acendimento automático dos faróis e sensor de chuva, que ativa o limpador do para-brisas.

Tecnologia inteligente

O New Outlander é equipado com o que há de mais moderno em tecnologia, segurança e praticidade.



ACC (Adaptive Cruise Control)

O piloto automático adaptativo vai muito além do piloto automático convencional. O motorista programa a velocidade que deseja andar e, caso algum outro veículo em mais lento entre na sua frente, o New Outlander reduz a velocidade automaticamente e mantém uma distância constante que pode ser determinada em Longa, Média e Curta. Se o veículo da frente frear, o New Outlander acompanha a frenagem, auxiliando o motorista a manter a distância programada. Quando a pista fica livre novamente, volta à velocidade inicial.



FCM (Foward Collision Mitigation)

O sistema FCM foi aprimorado e agora o New Outlander com FTP (Full Technology Pack) utiliza câmera e radar a laser para identificar veículos e pedestres à frente com maior precisão. Ao entrar em distância de risco, o sistema ativa um alarme sonoro e um aviso luminoso no display central solicitando ao motorista uma ação de frenagem. Caso entre em uma distância de colisão, o sistema aplica automaticamente força de frenagem. Se a velocidade relativa entre o New Outlander e o outro veículo for aproximadamente entre 5km/h e 80km/h e no caso de pedestre for aproximadamente entre 5km/h e 65km/h, o sistema pode ajudar a evitar o acidente.



LDW (Lane Departure Warining)

O sistema de alerta de mudança de faixa sinaliza sonoramente, e no painel, caso o motorista mude de faixa involuntariamente.



ASC (Active Stability Control)

O controle de estabilidade ativo garante a perfeita trajetória em curvas e pisos de baixa aderência, mantendo o veículo na posição ideal.



ATC (Active Traction Control)

O controle ativo de tração evita o escorregamento em curvas ou arrancadas.



HSA (Hill Start Assistance)

O sistema impede que o veículo ande para trás ou para frente em partidas em rampa, freando automaticamente as rodas e facilitando as manobras.

Design com eficiência

O desenvolvimento do New Outlander passou por um processo rigoroso de aperfeiçoamento para deixar este crossover ainda melhor desde a estreia da primeira geração. A sua construção utiliza aços especiais de alta resistência e o projeto moderno e inovador resulta em baixo coeficiente de penetração aerodinâmica, com apenas 0,33, que proporciona um menor nível de ruídos, baixo consumo, maior estabilidade e excelente performance.



Os motores têm bloco, cabeçote e cárter de alumínio. O New Outlander é equipado com transmissão automática de seis marchas com sistema sequencial Sports Mode, que garante maximização do torque do motor e maior prazer ao dirigir. Além disso, o câmbio das versões diesel e V6 possuem o exclusivo INVECS-II 6ª/T-S, que analisa o modo de dirigir de cada motorista, tornando as trocas de marcha muito mais suaves. O New Outlander 2.0L possui nova transmissão CVT de 8ª geração e INVECS III com mais torque e simulação de 6 marchas.



Para uma condução ainda mais esportiva, Paddle Shifters estão posicionados atrás do volante. Com tamanho generoso, permitem a troca de marchas manual, deixando a sensação de dirigir ainda mais prazerosa.



Interior - Function and Relaxing Cockpit

Conforto para o motorista e espaço de sobra para toda a família. O interior do New Outlander é equipado com painel Soft Touch com revestimento em couro e com acabamento em Black Wood. Os bancos dianteiros, em couro, têm aquecimento e o do motorista conta com regulagem elétrica.



Com o prático ar condicionado Dual Zone, cada lado do interior do veículo pode ter sua temperatura programada separadamente. Além disso, o New Outlander possui 12 pontos de refrigeração espalhados pela cabine, deixando o interior sempre agradável para todas as pessoas.



O volante é revestido em couro e tem os controles de áudio - Joystick Style -, além do controle do piloto automático Easy Ride. A direção elétrica torna a condução ainda mais precisa e prazerosa e o volante conta ainda com ajustes de altura e profundidade.



O New Outlander traz a praticidade para todos os ocupantes. São 15 porta objetos, 10 porta-copos, oito luzes de cortesia, além de dois pontos de energia. O painel de instrumentos é moderno e tem display em LCD colorido de alto contraste, com computador de bordo e 13 funções.



A segunda fileira de bancos é deslizante em até 250 mm, o que garante um conforto ainda maior para os passageiros. Os bancos da terceira fileira são equipados com o Hide & Seat, rebatíveis e que ficam embutidos no assoalho, deixando um espaço livre ainda maior para o porta-malas, que tem capacidade de 798 litros com cinco passageiros e pode chegar a 1.625 litros com os bancos rebatidos.



O amplo porta-malas é equipado com o inovador sistema Power Tailgate de abertura e fechamento, com anti esmagamento. Com um simples toque no botão localizado à mão do motorista, na tampa, ou pela chave Smart Keyless, o porta malas é aberto e fechado automaticamente, sem necessidade de fazer força ou deixar as bagagens e compras no chão. Uma praticidade a mais deste crossover recheado de tecnologia.



Em um veículo pensado para toda a família, o New Outlander tem dois pontos com Isofix, que facilitam e dão mais segurança na fixação de cadeirinhas das crianças.

Sistema multimídia Black Glass

Toda a tecnologia do New Outlander está presente também em seu interior. O completo sistema multimídia tem tela Black Glass Touch Screen de 7" sensível ao toque e com uma navegação fácil e intuitiva, similar aos mais modernos tablets e smartphones.



É equipado com navegador GPS, Bluetooth com áudio streaming, USB com interface para smartphones, CD/DVD, rádio, entrada para cartões SD, câmera de ré e o Dynamic Information System (DIS), com acelerômetro, aceleração lateral, bússola, inclinação frontal e altitude.



Projeto e segurança

Desde a concepção do veículo, a Mitsubishi Motors pensa em todos os detalhes para garantir conforto e segurança. O veículo foi projetado sob o conceito RISE de deformação controlada e os pedais e a coluna de direção são colapsíveis. Os cintos de segurança são de três pontos para os sete ocupantes e os dianteiros têm pré-tensionador e limitador de força.



A utilização de aços especiais de alta resistência e baixa espessura contribuem para diminuir o peso do veículo e colaboram para baixar o centro de gravidade e proporcionar mais estabilidade.



Para garantir ainda mais segurança, o New Outlander é equipado com nove airbags: dianteiros, cortina, laterais e de joelho para o motorista.



Prova de toda essa tecnologia empregada em favor da segurança é a mais alta classificação em três dos mais renomados institutos: Euro NCAP, ANCAP, JNCAP e IIHS Top Safety Pick +, que concederam cinco estrelas ao New Outlander.



O veículo tem 4.695 mm de comprimento, 1.810 mm de largura, 1.680 mm de altura, o entre-eixos tem 2.670 mm e a altura livre do solo é de 190mm.



Tecnologia 4x4

O New Outlander carrega todo o DNA da Mitsubishi Motors no que há de melhor em segurança e estabilidade. O sistema de tração é o Multi Select com Trimode II, com acionamento por botão tipo Push/Leave e três modos de operação: Eco, Auto e Lock.



Este sistema está preparado para atender as mais diversas situações. A posição "Eco" permite uma maior economia de combustível, pois mantém o sistema preferencialmente em 4x2. Mas, caso necessário, a tração 4x4 é acionada automaticamente, garantindo mais segurança.



A posição "Auto" é um 4x4 ativo, onde os novos sensores garantem uma melhor distribuição da tração entre os eixos e é voltada para todo tipo de terreno, trazendo mais segurança em uma pilotagem esportiva. A posição "Lock" é a 4x4 em tempo integral, ideal para situações fora de estrada e pisos de baixa aderência.



A suspensão dianteira é independente Mc Pherson, com molas helicoidais e barras estabilizadoras. A suspensão traseira é multilink, que garante maior controle do veículo, além de uma condução suave em terrenos irregulares.



A suspensão traseira alia a sofisticação com a performance e permite que, durante uma curva, haja um esterçamento passivo das rodas aumentando a estabilidade e dirigibilidade.



Um veículo de alto desempenho tem que ter um sistema de frenagem capaz de proporcionar estabilidade e segurança. O New Outlander é equipado com freio a disco nas quatro rodas, ventilados na dianteira, e um gerenciamento eletrônico de alta tecnologia, com ABS, EBD e BAS.



As rodas são de liga leve 18" e pneus 225/55R18 que garantem a melhor aderência nas pistas, sem comprometer a vocação off-road em terrenos acidentados. O New Outlander tem ainda um excelente raio de giro, com apenas 5,3 metros, ideal para manobras em garagens e lugares com pouco espaço.



Cores

O New Outlander está disponível nas concessionárias de todo o país, nas cores: White, Silver, Titanium Gray, Black, D/Blue, Red e Quarts Brown.



Para a tranquilidade dos proprietários, o New Outlander tem três anos de garantia sem limite de quilometragem, além da MitRevisão com preço fixo.



Valores

New Outlander 2.0L - R$ 135.990,00

New Outlander 3.0 V6 - R$ 162.990,00

New Outlander 3.0 V6 Full Tecnology Pack - R$ 175.990,00

New Outlander 2.2 Diesel - R$ 181.990,00

New Outlander 2.2 Diesel Full Tecnology Pack - R$ 199.990,00

