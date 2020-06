Mitsubishi Motors lança o Pajero Sport 2021, SUV mais luxuoso e tecnológico da marca

Essa é a proposta da linha 2021 do Pajero Sport, mais luxuoso modelo já produzido em toda a história da Mitsubishi Motors - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Um carro perfeito para viagens em família, com capacidade para até sete passageiros, que reúne o que existe de melhor em tecnologia e segurança, com uma impressionante capacidade 4x4 que permite te levar até onde a maioria dos outros veículos não te leva, com todo o conforto e sofisticação.

Essa é a proposta da linha 2021 do Pajero Sport, mais luxuoso modelo já produzido em toda a história da Mitsubishi Motors, que chega ao Brasil a partir de agora em duas versões: HPE e HPE-S, com preços de R$291.990 e R$ 318.990, respectivamente.

A versão HPE pode ser adquirida com um pacote de opcionais que inclui teto solar e sistema Adaptive Cruise Control (ACC) pelo valor de R$ 8.000.

O modelo é o mesmo comercializado nos principais mercados da Mitsubishi Motors em todo o mundo e traz design exterior atualizado, mais tecnologia e níveis ainda maiores de conforto e conectividade a bordo.

O exclusivo sistema Remote Control, desenvolvido pela Mitsubishi Motors, permite que o cliente conecte o seu smartphone ao veículo e, remotamente, execute diversas funções à distância, tal como acionar a abertura da tampa elétrica do porta-malas, verificar a abertura dos vidros, trancar as portas ou mesmo acender os faróis de LED.

A tecnologia ainda permite o envio de avisos importantes ao cliente diretamente para o seu smartphone ou smartwatch.

Por fora, as mudanças em relação à linha anterior começam na parte traseira do modelo, cujas lanternas em LED foram redesenhadas e estão localizadas acima do também redesenhado para-choque traseiro. Na parte superior, o Pajero Sport passou a ser equipado com um aerofólio traseiro totalmente renovado, além de antena tipo tubarão.

Na versão topo de linha HPE-S, a tampa do porta-malas tem abertura e fechamento elétricos, que podem ser acionados de diversas formas: pelo simples toque em um botão no painel, na tampa ou na chave do veículo; por meio de sensores de movimento instalados na parte inferior do para-choque traseiro em que basta o cliente passar o pé para a tampa se abrir; e via aplicativo Remote Control instalado em seu smartphone.

A dianteira traz uma nova grade de entrada de ar que é envolvida por um para-choque totalmente reformulado. Os faróis dianteiros e os de neblina – ambos em LED – também foram redesenhados e equipados de série com o sistema Adaptive Front Lighting System (AFS) que direciona o feixe de luz de acordo com o esterço do volante, para melhor visibilidade em trechos de curva.

Por dentro, o Pajero Sport 2021 recebeu uma série de novas tecnologias e comodidades para motorista e passageiros. Começando pelo novo sistema de entretenimento com tela de até oito polegadas sensível ao toque e compatível com os smartphones pelos sistemas Google Android Auto e Apple CarPlay.

Uma vez com o telefone conectado, uma série de aplicativos como Waze, Google Maps e Spotify podem ser acessados pela tela do painel central do veículo de forma muito prática e sem distrações para o motorista.

A versão HPE-S possui ainda painel de instrumentos 100% digital, com uma série de opções de configurações e fácil acesso às informações vitais de funcionamento do veículo por parte do motorista. O painel também é totalmente integrado ao sistema de entretenimento do SUV.

“A linha 2021 do Pajero Sport oferece aos clientes o legítimo DNA da Mitsubishi, ao unir toda a capacidade e conforto para todos os tipos de terreno a um nível ainda maior de luxo e tecnologia. O veículo é perfeito para as viagens em família e tem a capacidade de levar confortavelmente até sete passageiros a lugares que outros veículos não conseguem acessar”, afirma Robert Rittscher, CEO da Mitsubishi Motors no Brasil.

Motor e câmbio

As versões HPE-S e HPE são equipadas com moderno motor MIVEC 2.4L turbo diesel, em alumínio, com 190cv e 43,9 kgf.m de torque. São 16 válvulas, DOHC, DI-D com turbocompressor e injeção direta, que se traduz em uma excelente eficiência energética com aceleração vigorosa e todo torque disponível a baixas rotações do motor.

O sistema de transmissão automático de oito velocidades proporciona extremo conforto em velocidade de cruzeiro, com baixa rotação do motor e boa economia de combustível, ao mesmo tempo que a opção de trocas sequenciais por meio dos Paddle Shifters atrás do volante oferecem agilidade, com respostas imediatas aos comandos do motorista.

O melhor do 4x4

O Pajero Sport tem comportamento impecável em qualquer tipo de terreno. O DNA off-road da Mitsubishi está presente em cada detalhe do modelo.

O sistema Super Select 4WD-II (SS4-II) oferece ao motorista quatro modos distintos de operação incluindo a reduzida, ideais para o tráfego em diferentes tipos de terreno. Por meio do seletor no console central, ele pode facilmente escolher o melhor ajuste, dependendo do local e das características do piso:

2H – Usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave.

4H – Ideal para estradas e pisos irregulares, inclusive asfalto, serras e chuva. O sistema distribui automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro.

4HLc - Ideal para terreno acidentado com superfícies de baixa aderência.

4LLc - Ideal para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.

O Pajero Sport 2021 conta com o exclusivo Off-Road Mode, um moderno e tecnológico recurso que deixa o SUV ainda mais preparado para encarar os mais variados terrenos. São quatro opções que garantem um excelente desempenho em diversos tipos de piso: Gravel, Mud/Snow, Sand e Rock.

Cada modo tem uma configuração específica e todos são capazes de otimizar a tração para cada tipo de piso, alterando automaticamente a potência do motor e ajustando transmissão, sistema de freios e os controles de estabilidade e de tração.

As informações são projetadas no painel de instrumentos e mostram como cada roda está atuando individualmente. Esses ajustes deixam ainda mais fácil transpor obstáculos e se aventurar em todas as condições, tornando viagens e expedições mais prazerosas e seguras.

Além disso, o SUV conta com bloqueio do diferencial do eixo traseiro, o RD Lock. Em situações extremas, quando as rodas ficam suspensas em valetas transversais ou terrenos erodidos, o modelo é capaz de superar facilmente o obstáculo com um simples toque de botão.

Prático e moderno para rodar em qualquer situação, o Pajero Sport 2021 é equipado com o Hill Start Assist System (HSA), assistente de partida em rampa, que evita que o veículo recue ou avance em locais inclinados.

E para situações ainda mais desafiadoras, o sistema Adaptive Hill Decent Control (HDC) dá conta do recado. O moderno controle de descida de rampa mantém a velocidade do veículo constante em descidas íngremes, dispensando o acionamento do pedal de freio.

Os 45º de inclinação lateral; os 30º de ângulo de entrada; os 24,2º de ângulo de saída; e os 23,1º de ângulo de subida facilitam a vida dos motoristas mesmo diante dos mais desafiadores cenários.

Prático e confortável

A linha Pajero Sport 2021 é baseada no conceito de design confortável, esportivo e funcional. O console central alto com acabamento em Black Piano e detalhes cromados envolve toda a parte dianteira, reunindo os principais recursos ao alcance das mãos (seletor de tração, botões para escolha do piso e o freio de estacionamento eletrônico).

O ar-condicionado Dual Zone tem regulagem digital e independente para motorista e passageiro do banco da frente. Saídas de ar foram estrategicamente posicionadas também na segunda e terceira fileiras de bancos, dando mais conforto aos passageiros.

A área interna é um dos destaques, não só para os ocupantes, mas graças ao amplo espaço para bagagens. O porta-malas tem capacidade para 971 litros. Com os bancos da segunda fileira rebaixados, sobe para impressionantes 1.731 litros, e com o assoalho totalmente plano, o que facilita a acomodação das bagagens.

Os bancos em couro foram cuidadosamente projetados para proporcionar amplo conforto em todos os tipos de situação, seja viajando por grandes rodovias ou enfrentando trilhas fora-de-estrada. O motorista conta com ajuste elétrico e os assentos traseiros podem ser rebatidos, deixando o piso totalmente plano e ampliando o espaço.

O volante oferece ótima empunhadura e é multifuncional, com todos os comandos como controle de som e ligações telefônicas às mãos do motorista, assim como o sistema de piloto automático e o comando de voz.

Além da tecnologia Remote Control, o Pajero Sport foi produzido para se conectar com uma infinidade de gadgets. Há uma entrada USB na parte dianteira, e os passageiros que viajam no bando de trás contam outras duas entradas para carregar o celular. O console central traz ainda uma tomada de 120V (AC) para ligar diversos aparelhos.

A entrada do motorista e dos passageiros pode ser feita por aproximação. Com as chaves no bolso ou bolsa, basta se aproximar do veículo e apertar um botão localizado na maçaneta da porta do motorista para as portas destravarem. Com a chave presencial, a ignição é feita também ao toque em um botão.

Segurança e comodidade

O Pajero Sport é equipado com os mais modernos sistemas de segurança disponíveis pela Mitsubishi. São inúmeras tecnologias que auxiliam o motorista no controle do veículo e ajudam na comodidade e na integridade de todos os seus ocupantes.

A começar pelos freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), que garantem amplo controle e rápida resposta em situações de frenagens bruscas, uma vez que atuam em conjunto com os controles de estabilidade (ASC) e de tração (ATC).

O Adaptive Cruise Control (ACC) é um piloto automático inteligente. Basta programar a velocidade que, por meio de sistemas semiautônomos, o veículo freia e acelera sem a intervenção do motorista, fazendo automaticamente a leitura da velocidade do outro veículo que vai à frente.

O Sistema de Monitoramento de Pontos Cegos (BSW) detecta veículos no ponto cego do motorista e emite alerta sonoro e visual no espelho retrovisor externo.

O modelo conta também com o sistema Brake Override System (BOS), que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador. Caso o freio seja acionado junto com o acelerador e configure uma situação de emergência, o sistema reduz as rotações do motor gradativamente até a parada total e controlada do veículo.

O Forward Collision Mitigation (FCM) é outro sistema de frenagem autônoma, que atua automaticamente para evitar ou minimizar os efeitos de uma possível colisão.

Já o Sistema de Prevenção de Aceleração Involuntária (UMS), por meio de sensores dianteiros e traseiros, atua caso estes detectem um obstáculo próximo. Em caso de aceleração brusca, caso o motorista erre os pedais ou a posição do câmbio, reduz a potência do motor para evitar colisões.

Por fim, o sistema Trailer Stability Assist (TSA) estabiliza o conjunto trailer/veículo quando o fenômeno de serpenteamento for detectado.

A segurança de todos os até sete ocupantes do Pajero Sport 2021 ainda é reforçada pelos sete airbags: são duas bolsas dianteiras, duas bolsas laterais dianteiras, duas de cortina (inclusive para a terceira fileira de bancos) e uma para os joelhos do motorista.

A carroceria do Pajero Sport 2021 foi projetada sob o conceito RISE. Rígida e leve, ela é feita com chapas de aço de alta resistência, inclusive em situações de torções. Por conta disso, recebeu cinco estrelas nos mais importantes institutos de segurança do mundo.

O SUV está disponível no mercado brasileiro em seis diferentes cores de carroceria, incluindo as inéditas Branco Diamond e Cinza Graphite, todas acompanhadas das exclusivas rodas de aro 18 em estilo diamantado.

Tecnologia Intuitiva - MiTEC

O Pajero Sport é dotado do sistema MiTEC - Mitsubishi Motors Intuitive Technology, que reúne um conjunto de recursos de última geração que operam por meio de sensores espalhados pelo veículo. Esse sistema trabalha em conjunto para guiar e proteger, alertar e conectar, até mesmo entreter. Ele pensa e age sem mesmo que o motorista saiba.