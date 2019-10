Mitsubishi Motors lança campanha inédita para a L200 Triton Sport

Marca prova toda a força e resistência de seu produto - Foto: Divulgação/Assessoria

“Quem experimenta, tira o chapéu.” É com esse slogan que a Mitsubishi Motors estreia a nova campanha Desafio Casca Grossa com sua linha de picapes L200 Triton Sport. Em uma estratégia ousada, a marca coloca à prova toda a força e resistência de seu produto oferecendo a possibilidade de devolução do valor pago, caso o cliente não goste.

“Essa promoção tem uma posição clara e transparente: compre a L200 Triton Sport, teste por 30 dias e, se não aprovar, devolveremos o dinheiro”, afirma Fernando Julianelli, diretor de marketing da Mitsubishi Motors.

A campanha é embalada por um novo filme que já está no ar nas tvs aberta e fechada, além de grande presença no meio digital. Em três cenários, campo, cidade e praia, as pessoas reverenciam a L200 Triton Sport “tirando o chapéu”, que ainda tem a participação do cantor Sorocaba.

A L200 Triton Sport une o melhor dos dois mundos: a força, robustez e capacidade de carga para as mais diversas situações, com o conforto, tecnologia e conectividade, essenciais para o dia a dia.

“A venda de uma L200 Triton Sport é movida pela experiência de dirigir. Seja para o trabalho no campo, ou o dia a dia na cidade, a picape atende todas as expectativas dos clientes. Em outras palavras, quem já está na marca não sai dela e quem experimenta, se apaixona”, garante Julianelli.

A linha de picapes tem cinco versões: HPE-S, HPE e GLS, todas equipadas com câmbio automático, e a GLX e GL, com câmbio manual. Além da série especial L200 Triton Sport Outdoor, recém lançada.

Todas as versões, desde o modelo de entrada até a topo de linha são equipadas com o mesmo motor, o moderno 2.4L em alumínio.