Mitsubishi L200 Triton ganha série especial Motorsports

A edição exclusiva é feita com base na L200 Triton Sport e oferece aos clientes um visual ainda mais robusto - Foto: Divulgação/Assessoria

Em comemoração aos 26 anos de história do rali Mitsubishi Motorsports, a marca de veículos 4x4 lança uma série especial de sua já renomada picape: a L200 Triton Motorsports. Com detalhes exclusivos que remetem à longa história da Mitsubishi Motors nos ralis, o modelo chega às concessionárias Mitsubishi de todo o País a partir de hoje com preço de R$ 179.990

Disponível em três opções de cores de carroceria - Branco Fuji Perolizado, Bege Jisan Sólido e a inédita Cinza Concrete, a edição exclusiva é feita com base na L200 Triton Sport e oferece aos clientes um visual ainda mais robusto, em linha com o estilo de vida dos praticantes do Rali Mitsubishi Motorsports.

Por fora, o visual mais invocado da série especial é garantido graças ao amplo uso do acabamento em preto fosco, presente em diversas partes do modelo como na grade frontal, no robusto para-choque de impulsão, nos detalhes do para-choque traseiro, nos espelhos retrovisores, nas molduras das caixas de rodas, nas bordas dos faróis de neblina e das lanternas traseiras.

As rodas de aro 17 também foram pintadas de preto e estão envolvidas pelos pneus Pirelli Scorpion All Terrain Plus 265/65, ideais para todos os tipos de terreno.

Por último, o teto foi pintado em preto brilhante e equipado com um rack em barras longitudinais.

O contraste desses acabamentos em preto com as três opções de cores da carroceria e do protetor de cárter em prata fosco, criam um visual único e esportivo.

A assinatura exclusiva “Motorsports” está presente em destaque nas laterais da caçamba que, por sua vez, é protegida pela capota marítima, item de série no modelo, emprestado da versão Outdoor.

Se por fora o aspecto arrojado da picape predomina, por dentro o ar de esportividade é reforçado mesmo nos pequenos detalhes.

Os acabamentos das portas, painel de instrumentos, saídas de ar e da moldura do seletor de marchas foram pintados na cor da carroceria. Eles contrastam com o preto predominante no interior do modelo e com o cinza presente em detalhes do volante e no porta-luvas.

Uma pequena placa com a inscrição Motorsports dá o toque final de exclusividade à série, que está disponível para venda nas concessionárias Mitsubishi Motors espalhadas pelo Brasil.

Mecânica valente

A série especial L200 Triton Motorsports traz sob o capô o moderno motor 2.4L turbo diesel, em alumínio, com 190 cv de potência e 43,9 kgfm de torque. Ela é a primeira picape do mundo a usar motor diesel feito inteiramente em alumínio, o que reduz o peso e ajuda a entregar mais performance e economia de combustível.

Com excelente dimensionamento volumétrico, o motor conta com uma turbina que permite entregar o torque máximo de forma quase instantânea, em baixíssimas rotações, garantindo toda força para o uso em situações severas no fora-de-estrada.

Outro destaque no motor é o sistema MIVEC, que atua de forma dinâmica no comando de válvulas, permitindo dosar a quantidade ideal de ar no processo de combustão, evitando perdas e aumentando a eficiência energética. O propulsor tem ainda uma baixa taxa de compressão, o que se traduz na prática em um funcionamento suave e silencioso.

Tração casca-grossa

A série especial Motorsports utiliza o mais moderno sistema de tração do mercado, o Super Select II, com os modos 4x2, 4x4 (que pode rodar no asfalto), 4x4 com bloqueio do diferencial central e 4x4 reduzida. As trocas podem ser feitas facilmente através do seletor no console central.

Além disso, a picape conta com o bloqueio do diferencial do eixo traseiro. Em situações extremas, onde as rodas ficam suspensas, como em valetas transversais ou terrenos com erosões, o veículo é capaz de superar com facilidade a um simples toque no botão.

Ao todo, são até 20 combinações de marcha, mostrando toda a aptidão fora de estrada desta picape, equipada com Paddle Shifters, permitindo a esportividade das trocas de marcha manualmente, com a comodidade do câmbio automático.

Um legítimo off-road

A aptidão off-road da nova L200 Triton Sport Motorsports está presente nos títulos conquistados nos ralis pelo mundo e nas excelentes dimensões para o fora-de-estrada:

- Ângulo de entrada: 33°

- Ângulo de saída: 24°

- Ângulo de rampa: 29°

- Inclinação lateral: 45°

- Altura livre do solo: 220 mm

- Travessia com água: 600 mm

A picape tem um “dissipador de água” natural para trechos alagados: quando passa por um trecho alagado, a água não é projetada para o para-brisa, o que garante ainda mais segurança para o condutor nos mais variados terrenos.

A Suspensão SDS II tem barra estabilizadora expandida e molas helicoidais que trabalham em perfeita harmonia com os amortecedores hidráulicos. O conjunto dianteiro é independente, com braços triangulares duplos. Já o traseiro usa eixo rígido e molas semielípticas.

A caçamba foi desenvolvida com paredes laterais mais altas para reforçar a robustez do design exterior, o que também ampliou sua capacidade volumétrica. Ela é revestida com o protetor X-Liner em Poliuréia e oferece uma superfície rígida e resistente, com selagem hermética e impermeável, que evita ferrugem e corrosão, além de ser resistente a riscos e antiderrapante.

Interior espaçoso, funcional e harmônico

Assim como no design externo, o conceito Ultimate Sport Utility também está presente no interior da L200 Triton Motorports. Todas as peças de acabamento foram cuidadosamente desenvolvidas para maximizar o espaço da cabine e proporcionar ainda mais conforto e sofisticação a bordo.

Os bancos que equipam a L200 Triton Motorsports são muito confortáveis, tanto para as longas viagens, como para os mais desafiadores trechos off-road. O estofado maior minimiza a movimentação do corpo durante as manobras, oferecem uma excelente posição de dirigir.

Os bancos traseiros também possuem excelente ângulo do encosto e um design que amplifica a sensação de profundidade, além de trazerem sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis com a máxima segurança.

O volante possui ajustes de profundidade e altura, além dos comandos de áudio, piloto automático e acesso ao telefone via Bluetooth.

Para a completa comodidade de todos a bordo, são 16 porta-objetos e 11 luzes de cortesia, além do porta-óculos no console de teto. O porta-luvas tem o prático “Push Lock”, que tem a tampa com abertura amortecida e facilidade de acesso também pelo lado do motorista.

Comodidade e segurança

A L200 Triton Motorsports vem equipada com controle de tração e estabilidade, que garante mais segurança, precisão e controle. O Controle de Estabilidade (ASC) atua em momentos de instabilidade, quando os pneus estão escorregando em pisos com baixa aderência ou quando a picape está fazendo movimentos súbitos que indiquem perda de direção.

O Controle de Tração (ATC) freia as rodas que estejam derrapando e otimiza a entrega de torque do motor em condições de perda de tração, seja ela provocada por pisos escorregadios ou durante a transposição de um difícil obstáculo. Além disso, o veículo traz o Hill Start Assist (HSA), assistente de partida em rampa, que facilita as manobras em vias íngremes.

O modelo também é equipado com o sistema Trailer Stability Assist (TSA), que estabiliza o conjunto trailer/veículo quando o fenômeno de serpenteamento for detectado, garantindo ainda mais segurança.

O seu sistema de freios é completo, com ABS, EBD, BAS, fazendo com que a frenagem seja eficaz, até mesmo em situações extremas. Além disso, o veículo conta com a tecnologia Brake Override System (BOS), que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador. Caso o freio seja acionado junto com o acelerador e configure uma situação de emergência, o sistema reduz as rotações do motor gradativamente até a parada total e controlada do veículo.

Em conjunto com tudo isso está o sistema Emergency Stop Signal (ESS), uma sinalização de frenagem de emergência, que funciona como um alerta para evitar colisões, acionando as luzes de frenagem de forma intermitente.