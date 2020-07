Mitsubishi Eclipse Cross ganha as séries limitadas Sport e Outdoor

Mitsubishi Eclipse Cross Sport - (Foto: Leo Sposito / Divulgação)

A Mitsubishi Motors do Brasil apresenta duas séries especiais para a sua linha de SUVs compactos: Eclipse Cross Sport e Eclipse Cross Outdoor. A primeira reforça ainda mais o aspecto esportivo e arrojado do modelo, enquanto a segunda tem um apelo mais voltado para o fora de estrada.

Produzidas sobre a configuração topo de linha da gama, HPE-S S-AWC, ambas as versões oferecem elementos exclusivos de design e chegam hoje à rede de concessionárias da marca japonesa em todo o país com preços de R$ 170.990 para o Eclipse Cross Sport, e R$ 171.990 para o Eclipse Cross Outdoor.

“As séries especiais Sport e Outdoor valorizam ainda mais as aptidões do Eclipse Cross, exaltando dois atributos marcantes no modelo: esportividade e capacidade 4x4. O design é o ponto alto e realça a virilidade e sofisticação no Eclipse Cross Sport, e a robustez e valentia no Eclipse Cross Outdoor”, resume Fernando Julianelli, CMO da HPE Automotores do Brasil.

Eclipse Cross Sport

Limitada a apenas 200 unidades, a série especial Eclipse Cross Sport ressalta a veia esportiva do modelo. Seu design recebeu elementos estéticos que imprimem dinamismo e entregam sofisticação, além de deixarem o visual do SUV ainda mais arrojado.

A dianteira do Eclipse Cross Sport troca o acabamento cromado do restante da gama por peças pintadas em preto brilhante, que realçam a sua predileção pelo asfalto. Já a grade frontal e detalhes do para-choques trazem acabamento tipo carbono, enquanto a parte inferior da peça exibe um spoiler com a moldura central em prata. Para arrematar o estilo, o capô traz dois imponentes extratores.

A temática esportiva segue pelas laterais, com as rodas de liga leve de 18 polegadas em preto brilhante e calçadas com pneus 225/55. O conjunto deixa à mostra as pinças de freio, que no Eclipse Cross Sport são pintadas de vermelho. O tempero esportivo é complementado pelas molduras das caixas de roda pintadas na mesma cor da carroceria.

Atrás, destacam-se o aerofólio e o skid plate pintados em preto brilhante. Outro detalhe marcante são as lanternas com bordas escuras tipo fumê que percorrem toda a tampa, dividindo o vidro traseiro. A barra central traz acabamento tipo carbono, e o toque final fica com as peças em prata fosco que simulam ponteiras nas extremidades do para-choque.

Eclipse Cross Outdoor

Eclipse Cross Outdor (Foto: Divulgação)



Tal como manda a tradição do nome Outdoor, o Eclipse Cross nesta versão traz o visual aventureiro realçado por molduras em preto fosco que cobrem para-choques, laterais e caixas de rodas. Mas não é só: o design foi cuidadosamente refinado com itens que transmitem exclusividade, caso dos dois ganchos na parte inferior do para-choques, que variam de cor conforme as pinturas disponíveis para a carroceria – são azuis no Vermelho Diamond, e verdes no Cinza Titanium e no Prata Sterling.

Nas laterais, a série com estética off-road carrega adesivos nestas mesmas cores com o sobrenome Outdoor e a inscrição 4x4, e as rodas de liga leve de 18 polegadas pintadas em preto brilhante calçam pneus AT de perfil mais alto (235/60), próprios para o 4x4. A traseira traz ainda o aerofólio e uma faixa na parte superior da tampa pintados em preto fosco.

Multimídia premium da JBL

Um dos destaques da cabine dos novos Eclipse Cross Sport e Outdoor é a central multimídia premium da marca JBL. O sistema adiciona ao painel uma tela capacitiva de 7 polegadas com respostas rápidas, áudio streaming de última geração e conexão WiFi, que permite acessar aplicativos como Spotify e Waze. O dispositivo também oferece as tecnologias Android Auto e Apple Car Play, para conectividade com smartphones.

Interior impecável

Interior do Eclipse Cross Sport (Foto: Divulgação)

O interior das séries especiais Sport e Outdoor do Eclipse Cross é bastante sofisticado e traz peças na cor Silver Metallic, além de painéis macios ao toque. As partes com acabamento em Black Piano deixam o ambiente ainda mais requintado. Todos os comandos ficam integrados a um cockpit dinâmico e ergonômico, que realça o prazer e conforto ao dirigir.

Os bancos dianteiros contam com design esportivo, espuma de dupla densidade com retenções laterais e uma linha central que deixa o corpo em posição perfeita para a condução, sem cansar no trânsito das grandes cidades e muito confortável em viagens longas.

Os bancos traseiros são reclináveis e deslizantes, com oito níveis de inclinação do encosto (16º a 32º) e deslizamento de até 200 mm, ampliando o espaço interno e o conforto de quem viaja no banco de trás. Este recurso prático e funcional pode ser usado também para ganhar espaço extra no porta-malas, que oferece 561 litros de capacidade volumétrica, podendo chegar a 1.285 litros de volume.

Para a comodidade dos ocupantes, as séries especiais Sport e Outdoor oferecem tecnologias como o sistema Keyless para abertura das portas pelos botões nas maçanetas, botão Start/Stop para acionamento do motor, espelho retrovisor interno eletrocrômico, câmera de ré e o Head-Up Display, tecnologia que projeta informações importantes sobre o funcionamento do veículo bem aos olhos do motorista, evitando distrações.

O ar-condicionado é digital, automático e de duas zonas, permitindo a seleção de temperatura para cada lado do veículo. O volante reúne os comandos de voz, áudio e telefone, além dos botões do Speed Limiter e do Piloto Automático Adaptativo. A direção, por sua vez, conta com assistência elétrica e ajustes de altura e profundidade na coluna, e o quadro de instrumentos traz uma tela de LCD de alto contraste ao centro.

Motor de última geração

Toda linha Eclipse Cross conta com o moderno motor MIVEC Turbo 1.5L de dupla injeção, 165 cv de potência e 25,5 kgf.m de torque. Desenvolvido sobre o conceito de downsizing, o propulsor entrega o torque máximo em baixas faixas de giro, proporcionando maior eficiência energética e desempenho, menor consumo de combustível e um rodar agradável.

O powertrain é combinado à transmissão CVT de oito velocidades, com sistema INVECS III, que se adapta ao modo de dirigir de cada motorista. Há Paddle-Shifters na coluna de direção que permitem trocas manuais de marcha. E as séries limitadas Sport e Outdoor oferecem a tração integral nas quatro rodas (4x4).

Pacote de equipamentos

As séries especiais do Eclipse Cross contam com um pacote de equipamentos extremamente completo. A segurança, por exemplo, inclui o TPMS (sensor de pressão dos pneus), os sensores de chuva e de luz, sistemas de freios ABS, BAS, BOS, HSA (assistente de partida em rampa), controles de tração e estabilidade (ASC + ATC), câmera de ré, sistema Full Airbags, DRL em LED nos faróis e luzes de neblina.

A lista segue farta na parte de conforto e comodidade, com bancos forrados em couro com aquecimento nos assentos dianteiros e regulagem elétrica para o motorista, chave presencial, freio de estacionamento eletrônico, retrovisores externos retráteis, entre outros.

Segurança completa

As séries especiais Outdoor e Sport também oferecem o pacote de tecnologia MiTEC com diversos sistemas inteligentes de segurança ativa e passiva. São eles o FCM, ACC, LDW, BSW + RCTA e AHB + UMS, além de sensores de obstáculos dianteiros e traseiros.

BSW (Blind Spot Warning) – Aviso sonoro e de luz nos espelhos retrovisores indicando região de ponto cego.

UMS (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System) – Sistema de prevenção de aceleração involuntária, que reduz as chances e o perigo de atingir obstáculos a até quatro metros, na frente ou atrás do veículo, caso o motorista pressione fortemente o acelerador por engano com o carro parado ou até 10km/h.

RCTA (Rear Cross Traffic Alert) – Sistema de aviso de tráfego traseiro, que ajuda a evitar colisões ao sair de uma vaga em marcha a ré.

Speed Limiter – Limita uma velocidade pré-estabelecida pelo motorista.

ASC (Active Stability Control) – Controle ativo de estabilidade, evitando escorregamento em curvas.

ATC (Active Traction Control) – Controle Ativo de Tração, atua em pisos de baixa aderência ou em situações de aceleração brusca.

ACC (Adaptative Cruise Control) – Piloto automático adaptativo de nova geração, que diminui e acompanha automaticamente a velocidade do veículo à frente.

FCM (Foward Collision Mitigation) – Sistema de frenagem autônoma, que ajuda a prevenir colisões frontais identificando veículos ou pedestres por meio de câmeras e radar.

LDW (Lane Departure Warning) – Aviso de saída de faixa de rolamento.

AHB (Auto High Beam) – Acionamento automático do farol alto, liga e desliga automaticamente as luzes altas para não ofuscar a visão de condutores na direção oposta.

Tração 4WD e modos de condução

Ambos os modelos trazem o exclusivo Super All-Wheel Control (S-AWC), um sistema de controle dinâmico integrado à tração 4WD, que garante uma rodagem segura em qualquer tipo de piso. Com um acoplamento eletromagnético, o sistema controla automaticamente a distribuição de torque entre os eixos dianteiro e traseiro.

O motorista pode optar por três modos de condução: AUTO, SNOW ou GRAVEL, dependendo das condições de cada tipo de terreno, visando melhorar a precisão na condução e estabilidade, sobretudo em vias escorregadias.

Ergonomia impecável

Mais do que beleza, o design do Eclipse Cross é funcional e foi pensado em todos os detalhes para trazer conforto e praticidade. A grande área envidraçada aliada à posição mais elevada dos bancos proporciona excelente visibilidade e ganhos no espaço interno. O vidro bipartido na traseira amplia e melhora a visibilidade, além do design funcional que aumenta o espaço para as bagagens no porta-malas.

O Eclipse Cross oferece ainda um excelente raio de giro, com apenas 5,3 metros, o que facilita (e muito) as manobras em estacionamentos e lugares com pouco espaço.

Pinturas e revisões

As séries especiais Eclipse Cross já estão disponíveis nas concessionárias da Mitsubishi Motors de todo o país. São três cores para o Outdoor – Vermelho Diamond, Cinza Titanium e Prata Sterling – e três para o Sport, que troca o Prata Sterling pelo Preto Pearl.

Para a tranquilidade dos proprietários, o toda a linha Eclipse Cross oferece três anos de garantia sem limite de quilometragem, além da MitRevisão com preços fixos.

Sobre a HPE Automotores

A HPE Automotores do Brasil é a representante oficial da Mitsubishi Motors no País. Tem escritório no coração comercial de São Paulo (SP), fábrica em Catalão (GO) e concessionárias espalhadas por todo o território brasileiro. A empresa está no mercado desde 1991 e, além de produzir e vender veículos de alta qualidade, organiza eventos esportivos com clientes há mais de 25 anos. Para a HPE, ser 4x4 é um estilo de vida.