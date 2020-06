Mitsubishi apresenta a linha L200 Triton Outdoor 2021

A capacidade de carga útil da picape é de até 1.055 kg, número que pode ser consideravelmente ampliado pela capacidade máxima de reboque - (Foto: Divulgação)

A linha L200 Triton Outdoor está de volta ao mercado brasileiro com seu inconfundível design voltado ao 4x4. Mas não é só: desta vez o nome Outdoor passa a batizar todas as versões da L200 Triton, reforçando a vocação do modelo para o fora de estrada. A picape chega a partir de hoje em todas as concessionárias Mitsubishi Motors do Brasil em quatro diferentes versões e preços:

L200 Triton GLX Outdoor – R$ 149.990

L200 Triton GLS Outdoor Automática – R$ 162.990

L200 Triton HPE Outdoor Automática – R$ 183.990

L200 Triton HPE-S Outdoor Automática – R$ 203.990

Para a linha 2021, o nome Outdoor resgata o aspecto robusto do modelo, que não perdeu seu visual agressivo, nem sua proposta de ser a mais versátil da categoria, ideal para o trabalho no campo ou mesmo para aqueles que gostam de um estilo de vida ao ar livre.

Com algumas mudanças nos acabamentos internos e externos, a L200 Triton Outdoor 2021 tem aspecto bastante robusto e entrega extrema capacidade em todos os tipos de terrenos, sem deixar de lado o conforto e a tecnologia.

Produzida na fábrica da HPE Automotores em Catalão (GO), a picape média foi concebida no conceito Ultimate Sport Utility Truck, que se traduz em estilo dinâmico e atlético, com esportividade e prazer ao dirigir, sem perder a sofisticação, conforto e o silêncio dos veículos de passeio, unindo a praticidade e a durabilidade para usos comerciais.

Somado a tudo isso, o know-how que a Mitsubishi Motors tem no off-road, com 11 títulos no Rally dos Sertões na geral e outros inúmeros em diversas categorias da competição. A marca é a única do Brasil que promove regularmente competições off-road há mais de 20 anos. A Mitsubishi Cup é referência em todo o País quando o assunto é rali cross-country de velocidade, e a montadora é a única que produz veículos de competição em sua linha de produção, atestando toda a qualidade de seus produtos.

“O nome ‘Outdoor’ para nossa linha de picapes é sinônimo de confiabilidade, força e resistência. Esses são os aspectos que queremos ressaltar na linha 2021 da L200 Triton Outdoor, uma vez que ela é o veículo ideal para diversos perfis de clientes, desde o produtor rural, que precisa de ampla capacidade de carga e desempenho impecável, até aqueles que adotam um estilo de vida ao ar livre, que usam o veículo no dia a dia da cidade durante a semana e, aos finais de semana, pegam a estrada e buscam destinos como praia ou campo, independente do tipo de terreno a ser encarado”, afirma Fernando Julianelli, CMO da Mitsubishi Motors do Brasil.

A L200 Triton Outdoor 2021 vem com o DNA 4x4 de série e excelente dirigibilidade, desempenho e conforto, aliados a um conjunto equilibrado com a força e resistência que só um verdadeiro Mitsubishi Motors oferece.

Por fora, o aspecto robusto da picape é marcado principalmente pelo para-choque de impulsão com skid plate integrado, um item de série em todas as versões. Suas rodas de até 17 polegadas são calçadas com pneus para todos os tipos de terreno.

O veículo também é equipado de série com protetor de caçamba X-Line com design exclusivo. Produzido em poliuréia, o revestimento oferece uma superfície rígida e resistente, com selagem hermética e impermeável, que evita corrosão, além de ser resistente a riscos e também antiderrapante. Já a capota marítima de série na versão HPE-S também pode ser adquirida como acessório e completa a proteção de toda a carga transportada no compartimento

A capacidade de carga útil da picape é de até 1.055 kg, número que pode ser consideravelmente ampliado pela capacidade máxima de reboque, que é de até 2.300 kg.

Para facilitar, seis ganchos estrategicamente posicionados na caçamba facilitam a acomodação dos materiais. Para completar o visual, o brake light está integrado à tampa traseira.

Motor, câmbio e modos de condução

Todas as versões da L200 Triton Outdoor são equipadas com o moderno motor 2.4L turbo diesel, em alumínio, com 190 cv e 43,9 kgf.m de torque. Aliado a tudo isso, o exclusivo sistema MIVEC, que é capaz de entregar alto torque em baixas rotações e muita potência em regimes elevados, sem abrir mão da confiabilidade, durabilidade e economia de combustível.

As versões GLS, HPE e HPS-E contam com câmbio automático de cinco velocidades com opção de trocas manuais pelos Paddle Shifters localizados na coluna de direção.

Essas versões também contam com o sistema de diferencial traseiro blocante. Em uma situação em que até três rodas do veículo estão no ar ou sem tração, o sistema direciona todo o torque do motor para a roda que está em contato com o solo. O sistema é acionado pelo motorista ao simples toque em um botão no painel e é ideal para situações fora de estrada.

Já as versões topo de linha HPE e HPE-S contam ainda com o sistema Super Select 4WD-II (SS4-II) que oferece ao motorista quatro modos distintos de operação incluindo a reduzida. Ideais para o tráfego em diferentes tipos de terreno, o sistema permite ao motorista escolher o melhor ajuste, dependendo do local e das características do piso:

2H – Usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave.

4H – Ideal para estradas e pisos irregulares, inclusive asfalto, serras e chuva. O sistema distribui automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro.

4HLc - Ideal para terreno acidentado com superfícies de baixa aderência.

4LLc - Ideal para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.

No caso das versões de entrada GLX - com câmbio manual de seis marchas – e GLS o sistema Easy Select II permite que o veículo trafegue com até 18 combinações de marcha: 4x2, ideal para rodar no asfalto, 4x4 para o off-road e 4x4 com reduzida para as situações extremas. Os modos podem ser facilmente selecionados pelo seletor no console central.

A L200 Triton Outdoor 2021 é uma das picapes mais leves da categoria, com uma relação peso/potência de apenas 10 kg/cv

4x4 de verdade

A aptidão para o off-road está no DNA da Mitsubishi Motors. A L200 Triton Outdoor 2021 é capaz de enfrentar diversas situações fora de estrada. O ângulo de entrada é de 33°, o ângulo de rampa de até 29° e de saída de 24º. Para facilitar as manobras, o raio de giro é o menor da categoria, com apenas 5,9 metros.

O design lateral foi desenvolvido para expressar a personalidade dessa picape, oferecendo visual único através do J-Line, conceito que resulta em melhor performance dinâmica, agilidade e facilidade de condução. Com a solução, foi possível reduzir a distância entre-eixos sem prejudicar o conforto interno e a capacidade de carga.

Projetada com a mais alta tecnologia e aerodinâmica, a L200 Triton Outdoor 2021 tem muito conforto, baixos índices de ruído e oferece prazer ao dirigir.

O modelo tem a função de dissipador de água para trechos alagados: quando o veículo passa por um obstáculo do tipo, a água não é projetada contra o para-brisa, liberando a visão do motorista e garantindo assim maior segurança nessas condições.

A Suspensão SDS II tem barra estabilizadora expandida e molas helicoidais que trabalham em perfeita harmonia com os amortecedores. Na dianteira o conjunto é independente, com braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora. Na traseira, o eixo é rígido com molas semielípticas.

O modelo é equipado com ESS (Emergency Stop Signal), uma sinalização de frenagem de emergência que funciona como um alerta para evitar colisões, acionando o pisca alerta de forma intermitente para sinalizar os veículos que vêm atrás de algum perigo.

A máxima segurança foi priorizada na construção dessa picape. Projetada sob o conceito RISE, o chassi tem alta eficiência em absorção de energia e grande rigidez estrutural. Adicionalmente, a carroceria recebeu proteção extra com o uso de materiais de alta resistência aplicados em regiões estratégicas. Todas essas ações ajudam a manter a integridade dos ocupantes do veículo em caso de um eventual acidente.

Tecnologia a favor do bem-estar

Diversos materiais isoladores foram estrategicamente posicionados na L200 Triton Outdoor para minimizar os ruídos provenientes do motor, rolamento do pneu e até do vento, atingindo níveis excelentes de conforto acústico a bordo da picape.

Outros componentes da suspensão, como os coxins de carroceria, que são responsáveis pela redução das vibrações, receberam significativas melhorias de performance. Na L200 Triton Outdoor 2021, estes componentes possuem mais do que o dobro de área para absorção de impactos. Além disso, o veículo possui pequenos pesos instalados em regiões estratégicas do chassi, visando minimizar ruídos do motor que possam incomodar os usuários.

O projeto e a concepção da L200 Triton Outdoor 2021 contaram com os mais avançados recursos computacionais e testes de verificação em túnel de vento, que resultaram em um coeficiente aerodinâmico (Cx) de 0,40.

Cores e vantagens

A L200 Triton Outdoor 2021 está disponível em quatro opções de cores de carroceria. O modelo tem três anos de garantia sem limite de quilometragem e MitRevisão com preço fixo.