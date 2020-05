MINI tem taxa 0% e três anos de manutenção grátis para toda a linha até o final de junho

Foto: Divulgação/Assessoria

A MINI anuncia condições comerciais imperdíveis válidas até o final do mês de junho em toda a rede de concessionárias do País. A marca inglesa facilita a aquisição de modelos zero quilômetro por meio de duas opções de financiamento e em qualquer uma delas, o cliente ainda conta três anos de manutenção gratuita.

Opção 1 – Taxa 0% com 60% de entrada e saldo entre 12 ou 24 meses, dependendo do modelo escolhido, e mais três anos de manutenção grátis.

Opção 2 – O consumidor poderá contar com a vantagem de ter as três primeiras parcelas pagas pela MINI, condição oferecida na modalidade de financiamento do programa MINI 4U, com entrada fixa de 49%, saldo em 24 meses e parcela final de 50% do valor do carro, efetuando o primeiro pagamento após 120 dias. Com isso, o consumidor também garante três anos de manutenção gratuita pelo programa MINI Service Inclusive (MSI).

Sobre o Plano de Manutenção MSI (MINI Service Inclusive)

Diferentemente dos planos de revisão convencionais, o Plano de Manutenção MSI (MINI Service Inclusive) é baseado na tecnologia CBS (Condition Based Service), um sistema de manutenção inteligente e exclusivo que monitora constantemente o estado dos componentes e lubrificantes dos veículos MINI e informa o proprietário, por meio de alertas no painel do carro, sobre as manutenções necessárias, com antecedência de quatro semanas. Ou seja, as manutenções dos veículos MINI são realizadas apenas quando há desgaste real de seus componentes, gerando menos custos e mais conforto e tranquilidade para o cliente.