MINI tem preço especial para MINI Cooper Countryman: R$ 139.950

A MINI está promovendo uma ação especial de vendas neste mês de dezembro. Para celebrar o crescimento de 9,2% em 2017 em comparação com igual período no ano anterior, a marca inglesa apresenta o MINI Cooper Countryman está com preço especial de R$ 139.950, além disso, o modelo terá taxa zero para financiamentos em 36 vezes com 60% de entrada pela BMW Serviços Financeiros. Essa condição exclusiva de financiamento valerá também para os modelos MINI Cooper (3p e 5p); MINI Cooper S Exclusive (3p e 5p) e MINI Cooper S Clubman Top, e que além da condição especial de financiamento contam também com um bônus de supervalorização de seminovos na troca por um MINI 0km. Já para os modelos MINI Cooper S Top (3p e 5p) e MINI Cooper S Countryman, haverá taxa zero para financiamentos em 24 vezes com 60% de entrada e também contam com bônus de supervalorização de seminovos na troca por um MINI 0km. A MINI conta com 21 concessionárias em todo o país.