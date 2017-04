MINI oferece plano de manutenção gratuita para o novo Countryman

Os proprietários da nova geração do MINI Countryman terão à disposição o plano de manutenção gratuito MINI Service Inclusive, disponível para os compradores das 150 primeiras unidades do modelo, pelo período de três anos ou 40 mil quilômetros (o que ocorrer primeiro). O plano, único no mercado, inclui serviços de mão de obra, manutenção com peças originais MINI e o Serviço Premium das Concessionárias da marca.

“Somente a qualidade de fabricação do BMW Group com a tecnologia da MINI garantem uma ação desta maneira. Sabemos que o atendimento e os serviços prestados pelo pós-vendas são fatores decisivos na compra do carro e, também, para manter o cliente na marca”, declara Antonino Gomes de Sá, diretor de pós-vendas do BMW Group Brasil.

Os serviços cobertos pelo plano MINI Service Inclusive são: troca de óleo e filtro de óleo; substituição do fluido de freio; substituição do microfiltro de ar condicionado; substituição do filtro de ar do motor; substituição das velas de ignição; inspeção do veículo e reposição do nível de óleo baixo. Esses serviços estão disponíveis mundialmente nas concessionárias autorizadas da MINI, proporcionando maior conveniência e tranquilidade aos clientes MINI. A necessidade de manutenção, por sua vez, é informada pelo sistema de manutenção inteligente Condition Based Service - CBS.

Condition Based Service – CBS

O novo MINI Countryman vem equipado com a tecnologia Condition Based Service (CBS), sistema inteligente de manutenção que monitora permanentemente o estado dos componentes e lubrificantes do veículo, informando o motorista com quatro semanas ou dois mil quilômetros de antecedência quais manutenções são necessárias.

Essas informações podem ser visualizadas no momento da partida do veículo, por cerca de seis segundos, por meio de ícones nas cores verde, amarelo e vermelho no painel de instrumentos ou no display central do veículo. Assim, o proprietário do veículo realiza o serviço apenas com real necessidade e consegue planejá-lo de antemão, sem desperdício de tempo, recursos e custos. Os itens monitorados pelo CBS são: óleo do motor, fluido de freio, pastilhas de freio dianteiras e traseiras e inspeção do veículo. Os históricos de manutenção ficam registrados na chave dos automóveis MINI e podem ser lidos em qualquer concessionária autorizada da marca, através do leitor de chave “Key Reader”.

Essa tecnologia faz parte da filosofia da MINI em substituir gradativamente os serviços periódicos e programados de manutenção, que atuam de maneira preventiva, por métodos mais inteligentes, que só ocorrem quando há desgaste real dos componentes e necessidade efetiva da manutenção, determinada pela análise de parâmetros e hábitos de condução de clientes.

“Os motoristas são diferentes entre si: uns preferem dirigir de forma passional, intensa, desfrutando ao máximo do nosso espírito “go kart feeling.”; outros priorizam uma condução mais tranquila, eficiente. Logo, não faz sentido padronizar a manutenção para perfis tão distintos como os de nossos clientes”, declara Antonino Gomes de Sá.

Veja Também

Comentários