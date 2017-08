MINI Cooper S, Cabrio S e JCW são esportivos à combustão mais eficientes do Brasil, segundo Inmetro

Os três modelos, que são equipados com câmbio automático de seis velocidades, obtiveram o selo CONPET de Eficiência Energética / Divulgação

Os modelos MINI Cooper S, Cooper S Cabrio e John Cooper Works são os esportivos à combustão mais eficientes do Brasil, segundo a edição 2017 do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A pesquisa avaliou 983 modelos de 35 marcas para eleger os mais eficientes nos quesitos consumo de combustível e emissão de poluentes. Equipado como motor propulsor 2.0 de 192 cv, o MINI Cooper S teve consumos de 11,1 km/l (urbano), 14 km/l (rodoviário) e 1,77 MJ/km (energético). De igual propulsor, o MIINI Cooper S Cabrio, por sua vez, registrou 10,6 km/l (urbano), 13,2 km/l (rodoviário) e 1,87 MJ/km (energético) – médias iguais às do MINI Cooper John Cooper Works, equipado com motor 2.0 de 231 cv.

Os três modelos, que são equipados com câmbio automático de seis velocidades, obtiveram o selo CONPET de Eficiência Energética – os únicos à combustão da categoria a atingirem esse resultado.

