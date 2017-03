MINI confirma preços e versões do novo MINI Countryman, que chega ao Brasil em abril

A MINI confirma para abril a chegada da segunda geração do Countryman, com nova arquitetura, motor, câmbio e carroceria, dentre outras tecnologias. Apresentado mundialmente no último Salão de Los Angeles, o crossover será oferecido em três versões: Cooper, Cooper S e Cooper S ALL4. Renovado por fora e por dentro, o modelo cresceu em tamanho e equipamentos de série, entre eles faróis full LED, bancos elétricos com memória e ar-condicionado digital duas zonas. "O novo Countryman não é apenas o maior MINI que já construímos, mas é também o mais versátil e tecnologicamente avançado de nossa linha de produtos", disse Julian Mallea, diretor da MINI Brasil. “A procura por SAVs domina o mercado e conseguimos levar este conceito para a marca, apresentando um dos menores modelos do segmento, com o maior espaço interno”, reforça.

Maior e mais forte

A nova geração do Countryman é o maior MINI já produzido pela marca, o que reflete em maior espaço para cabeça, pernas e ombros do motorista e dos passageiros. Agora o modelo tem 4,29 metros de comprimento (20 centímetros mais longo que seu antecessor), 1,82 metro de largura, 1,55 metro de altura e 2,67 metros de distância entre-eixos, em todas as versões. O peso líquido é de 1.390 kg (MINI Cooper Countryman), 1.430 kg (MINI Cooper S Countryman) e 1.530 kg (MINI Cooper S Countryman ALL4). O espaço para bagagens também foi consideravelmente ampliado, subindo de 350 litros para 450 litros.

Os motores e câmbios, por sua vez, também ganham destaque e são oferecidos pela primeira vez no novo MINI Countryman. A versão Cooper tem motor três cilindros TwinPower Turbo 1.5l de 136 cavalos entre 4.400 rpm e 6.000 rpm, 22,43 kgfm de torque e câmbio Steptronic automático de seis marchas, que levam o modelo de 0 a 100 km/h em 9,6 segundos — 1,6 segundo mais rápido que o anterior — e à velocidade máxima de 200 km/h. Esse propulsor desenvolve 42% a mais de torque que o seu antecessor.

Já as versões Cooper S e Cooper S ALL4 possuem o motor quatro cilindros 2.0l de 192 cavalos entre 5.000 rpm e 6.000 rpm, 22,43 kgfm de torque e transmissão Steptronic automática de oito marchas — o MINI Cooper S Countryman ALL4 vem equipado ainda com tração integral. Eles percorrem de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos e 7,2 segundos cada um, atingindo a velocidade máxima de 225 km/h e 222 km/h, respectivamente. Todas as versões são abastecidas com gasolina.

Tecnologia de ponta

O novo MINI Countryman oferece uma série de tecnologias. Entre elas está o head-up display, que facilita a visualização do painel de controle ao projetar suas informações em uma tela translúcida na frente do motorista, e o novo sistema de navegação por satélite no monitor circular sensível ao toque de 8,8 polegadas. Ambos dispositivos são encontrados na versão topo de linha Countryman S ALL4.

A nova geração do Countryman estreia também o dispositivo MINI Find Mate, que encontra a localização de utensílios conectados ao seu sistema, por meio de um serviço de localização feito tanto no computador de bordo do MINI Countryman quanto no smartphone, para assegurar que o motorista não esqueça os seus itens pessoais. Caso o objeto esteja fora do alcance do Bluetooth, o motorista será levado ao lugar onde a conexão foi detectada pela última vez. Há ainda luzes diurnas de condução que, pela primeira vez, são emitidas por um conjunto de LEDs posicionados ao redor de cada um dos faróis.

Versões, equipamentos e preços

O novo MINI Countryman está mais equipado e tecnológico. A versão de entrada Cooper vem de série com volante esportivo em couro e botões multifuncionais; bancos com ajuste elétrico e memória; sensor de estacionamento traseiro; ar-condicionado digital Dual Zone; rodas de 17 polegadas “Imprint Spoke” (pneus 225/55 R17); faróis full LED; rádio MINI Visual Boost com tela de 6,5 polegadas e bancos de couro sintético Leatherette. Ela chega por R$ 144.950.

A versão intermediária Cooper S vem equipada, além do motor mais potente, com todos os itens do modelo de entrada, além de bancos em couro "Cross Punch", rodas de 18 polegadas “Pair Spoke” (pneus 225/50 R18) e teto solar panorâmico. No Brasil, esta versão chega por R$ 164.950.

Por fim, a versão topo de linha Cooper S ALL4 agrega os itens das versões anteriores, além de volante JCW com Paddle Shift; sistema de entretenimento com tela de 8,8 polegadas, HD de 20GB e a inédita função “touchscreen” (tela sensível ao toque); sistema de som Hi-Fi Harman/Kardon; rodas de 19 polegadas "Edged Spoke" (pneus 225/45 R19); head-up display; câmera de ré e suspensão adaptativa etração nas quatro rodas, dotada de um sistema inteligente que calcula automaticamente a distribuição de força em cada roda. O preço sugerido desta versão é de R$ 189.950.

Condição especial para primeiras unidades

Os compradores das 150 unidades iniciais do novo MINI Countryman terão ainda uma oferta exclusiva: o MINI Service Inclusive, um programa que consiste em um plano único de manutenção (mão-de-obra e peças) dos três primeiros anos, ou 40.000 quilômetros, do veículo.

