Mercedes-Benz Night 2020 lança primeiro 100% elétrico da marca no Brasil e carro-conceito ao som de Vintage Culture em festa com CO2 neutralizado

Atração especial Vintage Culture agitou os convidados da marca - Foto: Divulgação/Assessoria

A noite de ontem (11) foi marcada pela tradicional festa Mercedes-Benz Night, que já faz parte do calendário de grandes eventos da cidade de São Paulo. Com o tema EQ Electric Intelligence, este ano, a marca inovou no formato do evento e mostrou sua preocupação com o futuro do planeta em uma festa com a neutralização de todo o gás carbônico produzido.

Os cerca de mil convidados curtiram a noite ao som da atração especial Vintage Culture, que animou clientes, celebridades e apaixonados pela marca que compareceram ao evento, no Espaço Parque Estaiada, na Zona Sul da capital paulista. Cafú, Carlos Casagrande, Bruno Santos, Ricardo Almeida e Tati Oliva foram algumas das personalidades que marcaram presença na festa que também contou com a apresentação das Dj’s Lily Scott e Jessica Brankka nas picapes.

A performance da noite não ficou somente por conta das atrações musicais. O artista Rômulo Deu Cria, conhecido por pintar painéis que remetem a pixels de imagens computadorizadas, trouxe uma ativação especial ao evento. Ele estilizou um grande painel, que estava ao centro do evento, no momento da apresentação. O grafite foi içado revelando o EQC 400.

O Mercedes-Benz EQA remolda a forma de se relacionar com o veículo a partir de tecnologias inovadoras e inéditas. O modelo, que é o segundo integrante da família EQ de veículos 100% elétricos apresenta a evolução do design da marca, com superfícies e contorno suaves que resulta em um visual esportivo moderno. Outra novidade que os convidados puderam ver de perto, em primeira mão, foi o lançamento da marca que segue a tendência global da indústria automotiva. O Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC é o primeiro veículo totalmente elétrico da Mercedes-Benz no Brasil e materializa sua estratégia para o futuro da mobilidade e na concepção de um futuro mais limpo e um planeta mais saudável. Além deste lançamento, um carro-conceito foi apresentado durante a festa.

Em sinergia aos modelos apresentados pela marca no seu primeiro grande evento para o público em 2020, a Mercedes-Benz alinhou sua estratégia de marca ao formato do evento através de uma parceria com a empresa Zero Carbon, que calculou toda a emissão de carbono gerada na produção e durante o evento e, a partir deste cálculo, transformou as 20 toneladas geradas em títulos de carbonos, que são administrados pela ONU e, em breve, serão revertidos em sementes de árvores e plantadas ao redor do mundo.

Ainda neste contexto, na festa, o Presidente da Mercedes-Benz Cars & Vans, Holger Marquardt, anunciou a parceria da marca com a Fundação SOS Mata Atlântica para a criação da Floresta Mercedes-Benz, que contará com o plantio de mais de 13 mil árvores nativas da Mata Atlântica até o fim de 2020, ressaltando o compromisso da marca com as gerações futuras.

Outras parcerias marcaram presença nesta edição do Mercedes-Benz Night, como, por exemplo, com a empresa Enel X, que oferece o inovador pacote de energia que disponibiliza um wallbox instalado com aplicativo exclusivo e até um ano de energia gratuita para que clientes Mercedes-Benz possam recarregar seus veículos elétricos. Um exemplar do wallbox foi exposto na festa ao lado do lançamento Mercedes-Benz EQC 4004MATIC para mostrar, na prática, como funciona a parceria entre as duas empresas. A marca de chocolates Lindt Brasil, Nespresso e a Móveis Artefacto também estiveram presentes na festa

A cenografia da festa foi assinada pelo arquiteto Henrique Guerra e contou com a produção e direção criativa da agência Samba. Os projetos cenográfico e de iluminação foram pensados para aguçar os sentidos por meio de experiências visuais únicas em um mesmo ambiente.