Mercedes-Benz lança programa de revisão declarada para família GLC

A marca oferece, ainda, um contrato de manutenção possibilitando que o cliente adquira até cinco revisões no momento da compra do automóvel / Divulgação

A Mercedes-Benz oferece, a partir desse mês, preços fixos nas revisões dos modelos GLC com motorização 250. Com início em 2014, o programa de revisão declarada foi inicialmente aplicado aos modelos de maior volume da marca (Classe A, Classe B, Classe C, CLA e GLA), oferecendo aos clientes mais previsibilidade em relação aos custos de manutenção dos automóveis.

Já em vigor em todo o Brasil, o programa surgiu como uma maneira de fidelizar novos clientes proporcionando ainda mais exclusividade e conveniência na utilização dos serviços de pós-venda. A proposta consiste em fixar valores para as revisões até 5 anos (ou dos 10 aos 50 mil quilômetros) previstas no manual do proprietário, que devem ser realizadas nos concessionários credenciados Mercedes-Benz.

A marca oferece, ainda, um contrato de manutenção possibilitando que o cliente adquira até cinco revisões (ou 50 mil quilômetros) no momento da compra do automóvel. Esse valor pode ser parcelado em até 12 vezes e, inclusive, financiado junto com o veículo no momento da compra.

Confira abaixo os valores* de revisão declarada para a família GLC:

10.000 Km = R$ 1.100,00

20.000 Km = R$ 1.910,00

30.000 Km = R$ 1.100,00

40.000 Km = R$ 1.910,00

50.000 Km = R$ 1.100,00

*preços válidos até 30/06/2017

Veja Também

Comentários