Mercedes-Benz lança o primeiro caminhão sem retrovisor externo da América Latina na Fenatran

Novo Actros é o caminhão mais inteligente, conectado, eficiente e seguro do mercado brasileiro - Foto: Divulgação/Assessoria

Mais uma vez, a Mercedes-Benz revoluciona o transporte de cargas no mercado brasileiro, lançando na Fenatran o primeiro caminhão sem retrovisores externos convencionais da América Latina. Essa inédita tecnologia estará no Novo Actros, que será comercializado no País a partir de 2020.

Já imaginou substituir os retrovisores convencionais por câmeras externas em caminhões? É exatamente isso que irá acontecer com o inédito e exclusivo MirrorCam, retrovisores digitais oferecidos como item opcional para os clientes do Novo Actros. As imagens captadas são exibidas, simultaneamente, em duas telas de 15 polegadas no interior da cabina, uma no lado do motorista e outra no lado do passageiro.

“O MirrorCam junta-se aos numerosos sistemas inteligentes de assistência à condução que chegam ao mercado com o Novo Actros a partir de 2020”, diz Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina. “Com o MirrorCam, estamos dando a opção para o cliente trocar os retrovisores externos convencionais e introduzir um sistema digital com câmeras em seu caminhão. Somos o primeiro fabricante de caminhões a oferecer essa opção na América Latina. Assim, estamos dando mais um passo marcante e consistente no sentido de concretizar o que imaginamos para o futuro do transporte de cargas em todo o mundo”.

Segundo o executivo, “aqui no Brasil, os caminhoneiros fazem o melhor pelo País todos os dias, transportando cargas por longas distâncias. Então, desenvolvemos para eles a nossa melhor tecnologia e estamos convencidos de que o MirrorCam adicionará muito à segurança dos motoristas. E este é apenas um dos muitos motivos que nos dão a confiança de que o Novo Actros será um grande sucesso no Brasil”, afirma Philipp Schiemer.

O MirrorCam colocará os caminhões Mercedes-Benz em um outro nível de segurança e economia, contribuindo assim para o início de uma transformação em todo o ecossistema de transporte. “Essa tecnologia irá oferecer uma visibilidade muito melhor da área ao redor do caminhão e do implemento, trazendo ainda mais segurança para o motorista, veículo, carga, tráfego e pessoas na via”, ressalta Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “E mais, o MirrorCam irá reduzir o consumo de combustível, graças aos ganhos aerodinâmicos das pequenas câmeras externas. Estamos, portanto, fazendo história na evolução do caminhão e dando um novo sentido ao termo Transporte Responsável, que é o de pensar na segurança, no conforto e na economia de combustível, que como consequência, tem impacto positivo no meio ambiente para todo o segmento do transporte”.

Roberto Leoncini destaca ainda outra grande vantagem do MirrorCam, que é a segurança e comodidade durante a noite. “Mesmo com as cortinas internas da cabina fechadas, o motorista pode acionar o sistema a qualquer hora para verificar as imagens captadas pela câmera, monitorando assim o entorno do caminhão sem precisar sair da boleia”.

MirrorCam assegura melhor visibilidade também à noite

O MirrorCam está localizado dentro do Novo Actros. O sistema foi projetado para marcha à frente em todas as velocidades e em todas as condições de trânsito, bem como também para marcha à ré. O motorista pode ajustar várias funções por meio do painel de comando na porta.

O sistema é ativado a partir de ações como destravamento e abertura da porta ou acionamento do motor. Após o desligamento do motor do veículo, o sistema também desliga automaticamente.

Com a MirromCam, o motorista pode visualizar claramente os veículos e objetos identificados em uma área de até 250 metros.

A função de “Deslocamento Vertical” permite que o motorista sempre tenha a opção de mover a área da imagem exibida para cima e para baixo. O sistema também permite ajuste manual horizontal do campo de visão.

O MirrorCam também oferece a função “vista para manobra”, que permite otimizar o campo de visão em velocidades abaixo de 10 km/h. Nessa função, o campo de visão do sensor próximo ao veículo é representado na área superior da tela e o campo de visão do sensor afastado do veículo é representado na área inferior, o que permite observar simultaneamente o eixo do caminhão e do implemento durante a realização de manobras.

Com essa função, é possível ainda mover os campos de visão para cima ou para baixo usando as teclas de seta. Este ajuste é restaurado ao sair da “vista de manobra”.

As linhas de distância do caminhão em relação aos outros veículos são exibidas assim que o sistema é iniciado. A linha mais inferior mostra a extremidade do implemento, o que permite ao motorista uma estimativa melhor do comprimento do veículo.

Nas curvas, a câmera segue automaticamente o campo de visão, para manter sempre na imagem a extremidade do implemento. Assim, é possível aumentar a segurança do veículo e da via, principalmente nas curvas mais apertadas.

Com a marcha à ré engatada, as duas telas do MirrorCam mudam automaticamente para a visão de manobra, facilitando o acesso a rampas de carga e descarga com precisão de centímetros.

Câmeras externas têm ajuste digital do campo de visão

As câmeras do MirrorCam, tanto no lado do motorista, quanto do passageiro, estão localizadas acima da porta do motorista e do acompanhante. O ajuste do campo de visão é realizado de forma digital, não necessitando de nenhum giro mecânico da câmera.

Para evitar o embaçamento da lente da câmera em temperaturas baixas, há um elemento de aquecimento, que liga e desliga de modo autônomo, como um aquecedor do espelho retrovisor externo. Além disso, o aquecimento da câmera também pode ser ligado manualmente pelo painel de comando.

Brilho da tela muda conforme a claridade do ambiente

Por meio de sensores de luminosidade, o brilho da tela do MirrorCam se ajusta conforme a claridade do ambiente. A faixa de transição entre "dia e noite" é ajustada automaticamente com base na claridade do ambiente. Além disso, o motorista tem a opção de ajustar o brilho da tela manualmente. Neste caso, é possível um aumento da intensidade luminosa. Isso garante brilho suficiente mesmo em condições desfavoráveis de iluminação.