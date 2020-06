Mercedes-Benz inaugura loja virtual para seus modelos no Brasil

Da Redação com Assessoria

A iniciativa tem o objetivo de proporcionar aos clientes a opção de iniciar o processo de compra de um automóvel novo na palma da mão e na segurança do seu lar - Foto: Divulgação

A Mercedes-Benz inaugura hoje (8) a sua loja virtual no Instagram que irá facilitar a compra de veículos da marca em tempos de isolamento social. A iniciativa tem o objetivo de proporcionar aos clientes a opção de iniciar o processo de compra de um automóvel novo na palma da mão e na segurança do seu lar.

“Em tempos em que nossos clientes estão cuidando de suas famílias e seguindo as recomendações das autoridades de saúde de se manterem em casa, a Mercedes-Benz vem implementado medidas de se manter próxima ao seu público trazendo novidades e serviços que facilitem a sua rotina. As redes sociais têm sido um espaço além da distração neste momento, e estamos prontos para atender a este novo formato de mercado”, afirma Dirlei Dias, gerente sênior de Vendas Automóveis Mercedes-Benz Brasil.

A estreia da loja virtual no Instagram traz três modelos de grande sucesso da marca no País: Mercedes-Benz C 180 nas versões Avantgarde e Exclusive e o GLA 200 Advance, modelos que participam da campanha especial da vendas da marca neste mês de junho.

Para acessar a loja virtual e conhecer os produtos disponíveis, basta visitar o perfil da marca no Instagram @mercedesbenzbrasil e navegar a partir da função “ver produtos”.