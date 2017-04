Mercedes-Benz GLA atinge marca de 10 mil quilômetros em trajeto até Nova York

Pouco mais de um mês desde a partida, viajantes cruzaram quatro países rumo à Big ApplE

ApplE Durante o mês de abril o grupo percorrerá cidades da Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras e El Salvador

Cerca de 40 dias depois de partirem da capital paulista em uma jornada de 2 meses e meio até Nova York, os integrantes da expedição SP NY Sobre Quatro Rodas completaram os primeiros 10 mil quilômetros dos 23 mil totais, a bordo do Mercedes-Benz GLA 200. Após atravessarem cidades no Brasil, Bolívia, Peru e Equador, os viajantes se encontram na Colômbia, onde continuam desbravando cultura, gastronomia, paisagens e, principalmente, estradas locais.

Nesse período, o grupo atravessou diversos tipos de terreno, com diferentes condições climáticas e obstáculos, explorando ao máximo todos os recursos e versatilidade disponíveis no Mercedes-Benz GLA.

“Tem sido uma viagem com muitos imprevistos e dificuldades, como nas cordilheiras da Bolívia e do Peru, os trechos mais difíceis de todo o trajeto. Passamos por rotas sinuosas ao extremo, além de obstáculos como pontes quebradas, buracos e estradas com mais de 200 quilômetros de terra. Nesses momentos, a estabilidade do veículo foi um diferencial. Em momento algum o desempenho foi comprometido por essas mudanças, nos proporcionando conforto e segurança para situações tão atípicas” afirma Marcel Guariglia, diretor da Head Full Service e idealizador da expedição.

O modelo utilizado durante a viagem é o Mercedes-Benz GLA 200 Advance, SUV compacto cujas proporções e trem de força favorecem a condução na cidade ou estradas. O veículo, que passou a ser nacional em 2016, tem design arrojado e qualidade claramente perceptível na seleção e combinação de materiais.

Até o fim de abril, o grupo visitará Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras e El Salvador. Acompanhe a jornada por meio dos canais oficiais da expedição no Facebook, Instagram e YouTube (@expedspny), e pelas redes sociais da Mercedes-Benz no Facebook e Instagram (@MercedesBenzBrasil e @mercedesbenzlatam).

