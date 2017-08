Mercedes-Benz E 300 Coupé possui todos os sistemas de inteligência derivados do sedã

A linha Mercedes-Benz Classe E, que introduziu no portfólio da marca tecnologias de condução semiautônoma com o sedã mais inteligente do mundo, agora conta com mais um integrante: o E 300 Coupé, que chega aos concessionários do País ainda no mês de outubro. O modelo possui integração total para smartphones e sistemas de assistência de condução que funcionam como uma extensão dos reflexos do condutor, oferecendo uma experiência de direção inteligente. O potente motor e garante uma dirigibilidade ágil e esportiva.

Com as mesmas tecnologias já presentes no sedã, o E 300 Coupé marca o próximo passo na evolução da linguagem de design da Mercedes-Benz. O automóvel apresenta superfícies acentuadas, linhas reduzidas e formas suaves, que agregam beleza e elegância ao mesmo tempo que destacam sua personalidade esportiva e sofisticada.

As típicas proporções dos coupés da Mercedes-Benz são evidenciadas pela dianteira diferenciada, com uma grade esportiva rebaixada e, pela estrela central, o longo capô com domos salientes, uma área envidraçada recuada e uma traseira expressiva. O visual dinâmico é enfatizado por quatro janelas laterais sem molduras totalmente retráteis e pela ausência de uma coluna B visível. Com essas formas, o design do E 300 Coupé passa uma impressão simultânea de luxo e estilo.

Função boas-vindas nas lanternas traseiras

Outro item típico dos coupés da marca são as lanternas traseiras bipartidas em LED, extremamente planas que, em combinação com os faróis MULTIBEAM LED, são responsáveis pela função “boas-vindas”. Quando o veículo é aberto, os LEDs das lanternas traseiras se acendem sucessivamente do centro para fora do automóvel. Ao fechá-lo, a sequência luminosa ocorre na direção oposta. Ambas são combinadas também à uma ação gradativa que modifica a intensidade para mais ou menos luz. Esse espetáculo luminoso das lanternas traseiras saúda e se despede dos passageiros de forma similar à das boas-vindas, proporcionada pela fibra ótica azul nos faróis dianteiros. Graças a essa inovadora ótica dos cristais, as lanternas traseiras têm uma aparência brilhante que remete ao brilho de um motor a jato.

Interior esportivo e luxuoso com detalhes refinados

O interior do novo E 300 Coupé incorpora a síntese da emoção esportiva com o luxo inteligente. O friso que se estende pelo painel e termina com uma dinâmica curva no revestimento das portas é um elemento-chave de design do modelo. Um toque decisivamente esportivo é dado pelas saídas de ar, cujo design em prata sombreado é inspirado em lâminas de turbinas, e estão instalados no painel que conta com acabamento em laca-piano com alto brilho.

Teclas de controle por toque no volante permitem que o motorista controle o conjunto de instrumentos e o sistema multimídia usando movimentos dos dedos, sem ter que tirar as mãos da direção. Também há teclas de acesso direto para funções de controle, como o sistema de ar-condicionado, ou para ativação e desativação de alguns sistemas de assistência ao motorista.

Os bancos do E 300 Coupé são inspirados nos do Classe E sedã. As características esportivas dos assentos individuais mostram seu diferencial em todos os quatro lugares. Materiais de alta qualidade e combinações de cores contemporâneas se juntam para criar uma atmosfera esportiva. Os detalhes em azul yatch, em combinação com bege machiato dão ao veículo o visual exclusivo e descolado de um iate.

A iluminação do interior utiliza tecnologia LED. O mesmo se aplica à iluminação ambiente opcional com 64 cores.

Maior e mais luxuoso

Com 4.826 mm (+ 123 mm) de comprimento, 1.860 mm (+74 mm) de largura e 1.430 mm (+33 mm) de altura, o novo E 300 Coupé ganha em termos de comprimento, largura e altura. O principal beneficiário da bitola mais larga, com 1.605 mm na frente (+67 mm) e 1.609 mm na traseira (+68 mm), é o dinamismo da condução.

As dimensões oferecem aos passageiros maior espaço e mais conforto. Eles ganham mais espaço para os joelhos na traseira, largura para os ombros na frente e atrás, assim como espaço para a cabeça na traseira.

Desempenho com alta tecnologia

O motor a gasolina é equipado com função ECO start/stop e garante um desempenho vivaz e muita diversão ao volante.

E 300 Coupé Cilindros 4 em linha Cilindrada 1.991 cm³ Potência 245 cv / 5.500 rpm Torque máximo 370 / 1.400 a 4.000 rpm Aceleração 0-100 km/h 6,4 s Velocidade máxima 250 km/h*

*Limitada eletronicamente

O E 300 Coupé é equipado de série com a transmissão automática 9G-TRONIC de nove velocidades, que permite trocas rápidas juntamente com menores rotações do motor.

Suspensão - conforto esportivo

A suspensão AGILITY CONTROL do novo E 300 Coupé proporciona excelente dirigibilidade em estradas sinuosas, juntamente com um conforto de rodagem. Para garantir um visual esportivo, essa suspensão é 15 milímetros mais baixa que a do sedã e foi ajustada com um sistema de amortecimento dependente da amplitude.

DYNAMIC SELECT - escolha suas próprias características de direção

O sistema DYNAMIC SELECT possibilita não apenas selecionar as características da suspensão, mas também que o motorista influencie outras regulagens do veículo, como a resposta do acelerador, a função ECO start/stop e rotação da troca de marchas da transmissão automática. O sistema também oferece os seguintes modos de condução: “Comfort”, “ECO”, “Sport”, “Sport+” e “Individual”. O modo "Individual" permite que o motorista configure seus próprios parâmetros para o veículo, segundo suas preferências.

Integração para smartphones e acesso à Internet

A conectividade e digitalização do E 300 Coupé é marcada pelo sistema de informação e entretenimento COMAND Online. Também é possível usar os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Além disso, o sistema de informação e entretenimento Audio 20 USB é disponibilizado como uma alternativa ao COMAND Online. Ele traz um sistema Bluetooth de viva-voz e também possui capacidade de conexão com a Internet através de Bluetooth com cartão de telefonia móvel e opção de dados. O sistema também oferece uma função hotspot (pontos de acesso à Internet por meio de redes sem fio).

Inovações a bordo

O E 300 Coupé vem com todos os conteúdos do Classe E, o sedã mais inteligente do mundo. O Active Brake Assist é equipamento de série. O sistema pode alertar o motorista em caso de colisão iminente, dar apoio por meio de frenagem de emergência e, se necessário, aplicar os freios automaticamente. Além de veículos lentos, parando ou já estacionados, também pode detectar pedestres atravessando a zona de risco à sua frente.

Outros destaques referentes à condução semiautônoma incluem, por exemplo, o sistema Distance Pilot DISTRONIC com Steering Pilot, que não apenas pode mantê-lo à uma distância segura atrás de outros veículos que o precedem em todo o tipo de estrada mas, pela primeira vez, pode segui-los a uma velocidade de até 210 km/h.

Outros sistemas de inteligência também estão disponíveis, como os faróis MULTIBEAM LED de alta resolução que, com 84 LEDs de alta performance controlados individualmente, são responsáveis pela tecnologia Stardust e iluminam o caminho automaticamente com uma distribuição de luz excepcionalmente brilhante, sem ofuscar outros usuários da via.

O novo E 300 Coupé estará disponível em outubro em toda a rede de concessionários da Mercedes-Benz, com preço sugerido de R$ 390.900.

