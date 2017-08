Mercedes-Benz comemora os 20 anos da Sprinter no Brasil

A Mercedes-Benz reservou uma atração marcante para a Fenatran 2017. A Empresa irá lançar, no evento, a “Sprinter Edição Especial 20 anos no Brasil”. Esta é uma série única, exclusiva e limitada, de 20 unidades, que celebra as duas décadas da presença desta linha de produtos no mercado brasileiro.

“Não dá para deixar de registrar e comemorar os 20 anos da linha Sprinter no Brasil. Este é um feito histórico e muito significativo”, afirma Jefferson Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz do Brasil. “E para satisfação e orgulho da nossa Empresa, a Sprinter repete no nosso País o sucesso que conquistou mundialmente, consolidando-se cada vez mais como referência em qualidade, agilidade e versatilidade no transporte de passageiros e de cargas”.

Todas unidades da “Sprinter Edição Especial 20 anos no Brasil” ganharam uma configuração diferenciada. Além das avançadas tecnologias já conhecidas no mercado (entre elas, o ESP Adaptativo 9i® e o Assistente de Ventos Laterais – Crosswind Assyst), esta edição comemorativa recebeu itens de segurança que são inéditos na linha Sprinter, como assistente de partida em rampa e câmera de ré. Também são equipadas com piloto automático com limitador de velocidade, volante multifuncional, alarme, rodas de liga leve, airbags para motorista e acompanhante, para-choques na cor do veículo, grade cromada e adesivo alusivo aos 20 anos no Brasil.

“O pacote de novidades dessa edição especial realça o padrão exemplar de tecnologia e segurança que é oferecido no mercado brasileiro pela linha Sprinter”, diz Jefferson. “São 20 anos sempre trazendo novas soluções para todas as demandas dos clientes, que se profissionalizam e se dinamizam cada vez mais”.

Com amplo portfólio de vans de passageiros, furgões e chassis com cabina para transporte de cargas e prestação de serviços, a Sprinter, lançada em fevereiro de 1997, criou o segmento de “Large Vans” (3,5 a 5 toneladas de PBT) no Brasil. “Desde então, já foram emplacadas mais de 127.000 unidades da Sprinter no mercado brasileiro”, informa o executivo. “Esse notável volume de vendas atesta o sucesso dos veículos comerciais leves da nossa marca no País, segmento atendido a partir de 1994 com o MB 180 D”.

Atualmente, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná são os maiores mercados da Sprinter no País. Um dos principais ícones do turismo mundial, a capital carioca, local de apresentação da Sprinter Edição Especial, tem uma importância muito grande para os negócios de Vans da Mercedes-Benz. O transporte de turistas, com destaque para o passeio ao Cristo Redentor, os traslados de executivos e personalidades e os serviços VIP praticamente são todos realizados com vans Sprinter na cidade.

ESP Adaptativo 9i® é destaque no padrão de segurança da linha Sprinter

Um dos principais diferenciais tecnológicos da linha Sprinter é o programa eletrônico de controle da estabilidade ESP Adaptativo 9.1i®, que reduz significantemente os riscos de acidentes, mesmo em situações críticas, além de garantir maior domínio e estabilidade do veículo.

Para isso, o ESP Adaptativo 9i® integra nove funções que visam reduzir ao máximo o tempo de reação do sistema de freios para iniciar a desaceleração do veículo. São eles:

ABS (Sistema Antibloqueio de Freios): evita o travamento das rodas mesmo em frenagens bruscas.

ASR (Sistema de Controle de Tração): evita que as rodas patinem.

BAS (Servofreio de Emergência): reconhece a velocidade de acionamento do pedal de freio e reduz a distância de frenagem, com atuação das luzes adaptativas.

EBD (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem): ajusta a força de frenagem nas rodas do veículo em situações críticas.

LAC (Controle de Carga Adaptativo): considera a distribuição de carga no veículo, ou seja, o centro de gravidade, e controla as funções do ESP de maneira mais efetiva.

ROM (Controle de Rolagem): detecta a tendência de derrapamento durante manobras de baixa velocidade e alta aceleração lateral e aciona o ESP de maneira a evitar capotamentos.

RMI (Interação de Movimento de Rolagem): detecta a tendência de capotamento durante manobras evasivas em alta velocidade com alta aceleração lateral e aciona o ESP de maneira a evitar capotamentos.

EBP (Pré-carga Eletrônica de Freio): sistema sensível à retirada brusca do pé do acelerador. O sistema entende esta ação como potencial risco e aproxima, automaticamente, as pastilhas ao disco de freio e, em caso de acionamento efetivo do pedal de freio, o tempo de início de frenagem é reduzido em função da prévia aproximação das pastilhas e discos de freio.

BDW (Limpeza dos Discos de Freio): em situações de chuva, com o limpador de para-brisas acionado, essa função aproxima, em intervalos regulares, a pastilha ao disco e promove a limpeza do filme de água que se forma sobre o disco de freio. Caso o freio seja acionado, a força de frenagem é imediatamente aplicada sobre os discos de freio de maneira efetiva, devido à prévia eliminação da camada de água.

Vários itens de segurança na Linha Sprinter

A configuração de itens de segurança da Sprinter inclui mais tecnologias e equipamentos. Juntamente com as nove funções do ESP Adaptativo 9i®, são recursos oferecidos para maior segurança do motorista, ocupantes e passageiros.

Crosswind Assist – Assistente de Vento Lateral.

Faróis de neblina com assistente direcional integrado.

Luzes de circulação diurna.

Freios a disco em todas as rodas e discos frontais autoventilados.

Airbag para motorista (série) e acompanhantes da primeira fileira de bancos (série ou opcional, conforme o modelo).

Deslocamento do motor em direção ao solo em caso de colisões, reduzindo os efeitos do impacto contra os passageiros.

Conceito de absorção de impactos, minuciosamente integrado ao projeto da estrutura monobloco, que transfere as forças oriundas de eventuais colisões, tanto frontal quanto lateral, para a estrutura inferior do veículo. Reduz a deformação no habitáculo e aumenta a segurança do motorista, acompanhantes e passageiros.

ABS (Sistema de Antibloqueio de Freios).

ASR (Sistema de Controle de Tração).

BAS (Servofreio de Emergência).

EBD (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem).

LAC (Controle de Carga Adaptativo).

ROM (Controle de Rolagem).

RMI (Interação de Movimento de Rolagem).

BDW (Limpeza dos Discos de Freio).

EBP (Pré-carga Eletrônica de Freio).

Cintos de segurança com regulagem de altura.

Sistema SRS (tensionador do cinto de segurança.

Câmera de ré.

Volante escamoteável (altura e profundidade).

Volante multifuncional.

Rádio com Bluethooth.

Luzes de freio adaptativas.

Gerenciamento do motor em caso de emergência.

Sensor de desgaste de pastilha de freio (rodas dianteiras).

Sprinter assegura reduzido custo operacional

Devido ao seu elevado padrão de qualidade, tecnologia, desempenho, segurança e conforto, a linha Sprinter é reconhecida no mercado brasileiro pela excelente relação custo/benefício e pelo reduzido custo operacional. “Somente por essas vantagens, já vale muito a pena investir na Sprinter”, ressalta Jefferson. “Mas os veículos dessa nossa família de comerciais leves oferecem mais ganhos aos clientes, porque são amplamente reconhecidos no segmento pelo ótimo valor de revenda e pela maior liquidez, porque têm grande procura, pois são os mais desejados da categoria. Ou seja, tanto na hora da compra, como no momento da troca ou revenda, o cliente da Sprinter sabe que terá retorno, rentabilidade e satisfação”.

Quando o assunto é manutenção, a Sprinter também oferece muitas vantagens aos clientes. Essa linha de veículos Mercedes-Benz se destaca no mercado pelos amplos intervalos de manutenção, além do exemplar consumo de combustível.

Clientes da Sprinter contam com atendimento diferenciado

Os clientes de veículos comerciais leves Sprinter contam com o atendimento e a assistência especializada da Rede de Concessionários Mercedes-Benz em todos os estados do Brasil. Além disso, dispõem do atendimento diferenciado de sete unidades do Van Center e 40 Centros Especializados em Vans, estrategicamente localizadas junto a importantes mercados dessas linhas de veículos.

O conceito do Van Center baseia-se numa estrutura totalmente concebida para veículos comerciais leves, seja uma loja exclusiva em um local próprio ou uma ambientação específica e independente nas próprias instalações do concessionário. Esses locais dispõem de uma equipe de vendas totalmente dedicada a esses produtos, com gerentes e vendedores especializados no segmento.

O atendimento pós-venda também é destaque no Van Center, que oferece o serviço de manutenção, como verificação e troca de óleo, filtros e outros itens. O objetivo é facilitar o dia a dia do cliente, agilizar a prestação de serviço e, principalmente, liberar o veículo rapidamente para o trabalho, assegurando a grande disponibilidade nas atividades de transporte.

Sprinter oferece 60 versões para maior escolha pelos clientes

Com 60 versões à escolha dos clientes, a família de veículos comerciais leves Sprinter é formada pelos modelos 313 CDI Street (Peso Bruto Total - PBT de 3,50 ton), 415 CDI (PBT de 3,88 ton) e 515 CDI (PBT de 5 ton), que são indicados para empresas de transporte, profissionais autônomos e empreendedores.

A linha Sprinter de vans de passageiros é composta por quatro versões: 9+1 (nove assentos para passageiros mais o banco do motorista), 15+1, 17+1 e 20+1. Atende tanto o transporte urbano, quanto escolar, fretamento e turismo.

Veja Também

Comentários