Mercedes-Benz Classe X de série é fiel ao conceito

Primeira picape da Mercedes-Benz estreia como modelo de série, a Classe X, e a semelhança no desenho com o protótipo animou os amantes da marca e do mundo off-road - Divulgação

Apresentada pela primeira vez em forma de conceito no ano passado, a primeira picape da Mercedes-Benz estreia como modelo de série, a Classe X, e a semelhança no desenho com o protótipo animou os amantes da marca e do mundo off-road. As linhas finais da novidade foi apresentada pela primeira vez na metade do ano na África do Sul.



São três opções de variações de equipamentos, motores de quatro ou seis cilindros, tração traseira ou integral acionável ou permanente, câmbio manual de seis marchas ou automático de sete.

Com um comprimento de 5,34 m, 1,92 m de largura, 1,82 de altura e 3,15 metros de distância entre-eixos, a Classe X chama a atenção por seu porte robusto e força.



Na cabine as opções também são extensas com seis revestimentos diferentes para os bancos, três peças decorativas do cockpit e diversos acessórios desenvolvidos pela marca que permite a personalização individual da picape.

De acordo com a Mercedes, a Classe X só chegará ao mercado brasileiro e argentino em 2019. Enquanto o mercado europeu receberá a novidade este mês. No início de 2018 a novidade chegará à África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Os preços para o Brasil ainda não foram divulgados.



A Mercedes-Benz Classe X foi desenvolvida especificamente para atender às novas exigências dos mercados internacionais de picapes. O modelo conta com um chassi tipo escada, eixo traseiro multilink rígido, suspensão independente na frente e molas helicoidais em ambos os eixos.

A marca desenvolveu três versões da picape para três estilos de vida diferentes. A Classe X Pure, de entrada, voltada para o dia a dia, que tem rodas de aço aro 16 e um painel mais simples. A Progressive para aqueles que possuem um negócio próprio. E a Power, topo de linha para aqueles que buscam estilo e conforto, com câmera 360o e assistente de manutenção em faixa, além de rodas aro 18 (opcionalmente 19”), faróis de LED e central multimídia com tela maior e touchpad, entre outros itens.

No interior é possível notar uma maior diferença em relação às picapes já existentes, a Mercedes-Benz utilizou, principalmente, as linhas e materiais dos seus SUVs de luxo.

Debaixo do capô é possível optar por dois motores. O propulsor a diesel 2.3 está disponível em dois níveis de potência, na X 220 d ele gera 163 cv, no X 250 d biturbo são 190 cv. Ambos estão disponíveis com tração na traseira e na versão com tração integral acionável. O modelo a gasolina X 200 de 165 cv é fornecido somente com tração traseira devido a requisitos de determinados mercados, como Dubai e Marrocos. A transmissão é manual, com seis velocidades. Para os modelos X 250 d e X 250 d 4MATIC de 190 cv, está disponível também uma transmissão automática de 7 velocidades.



Em 2018 será lançado mais uma opção de motor a diesel V6 que desenvolve uma potência de 258 cv e um torque máximo de 550 Nm. Com isso o X 350 d ocupa a posição líder no segmento. O modelo topo de linha da Classe X terá, de série, tração integral 4MATIC e transmissão automática 7G-Tronic com troca de marcha no volante, com função ECO start/stop. Além disso, o sistema Dynamic Select está disponível com cinco opções de condução: Comfort, ECO, Sport, Manual e Offroad.

Entre os itens de segurança então sete airbags, dos quais os dianteiros disparam em duas etapas, com tempos diferentes, fixação Isofix para cadeirinha, assistente ativo de frenagem, assistente de manutenção de faixa e assistente de sinais de trânsito, além do programa de estabilização do reboque, sistema de controle de pressão dos pneus, sistema de chamada de emergência, piloto automático Tempomat, câmera de marcha a ré e também é possível obter uma câmera de 360 graus.



No quesito conectividade, a Mercedes disponibilizou para a sua picape um módulo de comunicação com cartão SIM instalado permanentemente. Desta forma é possível utilizar os serviços Mercedes me connect e acessar o veículo por meio do smartphone. Os sistemas de controle e navegação também estão disponíveis, entre eles o touchpad multifuncional e sistema multimídia Comand Online, comando de voz Linguatronic e acesso à internet via smartphone.