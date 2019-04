Mercedes-Benz Classe A é destaque de vendas e contribui para liderança da Mercedes-Benz no primeiro trimestre

Inteligência artificial presente no modelo amplia a interação entre condutor e veículo - Foto: Divulgação

O novo Classe A, lançado pela Mercedes-Benz no último Salão do Automóvel de São Paulo, já figura o ranking dos três veículos mais vendidos pela marca alemã no Brasil no primeiro trimestre de 2019. Com apenas quatro meses de vendas no País, o modelo já lidera o mercado de hatch compactos do segmento premium com 267 unidades comercializadas neste período, representando 71% de participação neste mercado.

O Classe A, que está em sua quarta geração e completa 20 anos de Brasil no próximo dia 23 deste mês, traz inovações principalmente no seu sistema multimídia. Além do inovador Mercedes-Benz User Experience (MBUX), ele traz funções que anteriormente eram vistas apenas nas classes superiores. Seu display completamente independente é apresentado em duas telas touch screen de 10,25 polegadas e seus recursos permitem uma conexão com todos aspectos da rotina e do comportamento do cliente. Essas características presentes no modelo colaboram para o rejuvenescimento do portfólio da montadora.

Com significativa participação do modelo recém lançado, a Mercedes-Benz encerrou o primeiro trimestre deste ano com resultados expressivos nas vendas de automóveis no Brasil. Com 2.553 unidades emplacadas, a marca se destaca, mais uma vez, como líder do segmento premium, contando com 37% de participação no mercado. Além de fechar os primeiros três meses do ano ocupando o primeiro lugar em vendas no País, a marca busca repetir os resultados alcançados nos últimos dois anos e encerrar mais um ano na liderança.

Os modelos GLA e Classe C Sedan, ambos produzidos na fábrica de Iracemápolis, completam a lista dos três modelos mais vendidos pela marca entre janeiro e março. Juntos, o trio totalizou 1.819 unidades emplacadas, que representa mais de 70% do total de vendas da montadora neste período.

Líder desde o seu lançamento, o Classe C Sedan registrou 873 unidades emplacadas no primeiro trimestre de 2019. Considerado um dos automóveis mais bem-sucedidos da história da Mercedes-Benz, ele atende aos mais distintos públicos e estilos.

Mais uma vez entre os automóveis mais vendidos, o GLA contribuiu expressivamente para a liderança de vendas da Mercedes-Benz no segmento premium. Nos primeiros três meses do ano foram emplacadas 679 unidades do SUV compacto que vem conquistando cada vez mais novos clientes, configurando um público jovem e com estilo de vida dinâmico.

"É gratificante perceber que, mais uma vez, a nossa marca se consagra como uma referência no segmento premium. Nosso compromisso é de entender exatamente as necessidades do nosso público e, a partir disso, oferecer produtos, serviços e experiências exclusivas que atendam às expectativas individuais dos nossos clientes. Focamos em oferecer um portfólio amplo e que atenda aos mais diversos públicos. Com o Classe A podemos notar que este objetivo tem sido alcançado, mesmo sendo o produto mais jovem do nosso portfólio, ele já figura a lista dos mais vendidos da marca", afirma Holger Marquardt, managing director Marketing e Vendas Automóveis América Latina e Caribe.

Melhor reputação

Juntamente com a liderança de vendas, a marca conquistou mais um importante reconhecimento. O levantamento Reputation Index, divulgado no último mês de março pela consultoria brasileira DOM Strategy Partners, avaliou 22 segmentos, onde elegeu a Mercedes-Benz como a empresa com a melhor reputação no País em 2018, na categoria automóveis.