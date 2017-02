Mercedes-AMG completa 50 anos celebrando com edições exclusivas

Para comemorar os 50 anos da marca, a Mercedes-AMG lançou três edições especiais. Os modelos AMG GT C Roadster, o C43 Night Edition e C63 Cabriolet Ocean Blue Edition receberam detalhes exclusivos para a data. A coleção é limitada e conta com apenas 500 exemplares que serão vendidas ao redor do mundo. As encomendas poderão ser feitas a partir do dia 6 de março.

A versão repaginada do AMG GT Roadster recebeu itens especiais para o Edition 50. O carro pode ser encomendado nas cores cinza ou branco e traz um exterior destacado com rodas com inscrição AMG e detalhes pretos.

C43 Night Edition

O C43 Night Edition conta com duas versões: cupê e cabriolet. Ambas também receberam detalhes preto no exterior e interior. Além do acabamento, o modelo conta com rodas 19 polegadas com finalização matte.

C63 Cabriolet Ocean Blue Edition

?Já o C63 Cabriolet Ocean Blue Edition apresenta detalhes azuis tanto dentro quanto fora. O carro pode vir nas cores branco ou cinza, com rodas de titânio com 19 polegadas na dianteira e 20 na traseira. A também o tom azul oceano. Os modelos começam a ser entregues a partir de junho.

Veja Também

Comentários