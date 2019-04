McLaren Senna nas cores da Fórmula 1 é uma das atrações do festival Senna Day

O festival Senna Day contará ainda com atrações musicais, presença de DJs e exposições de itens históricos da carreira de Senna, como macacões, troféus e capacetes - Foto: Divulgação/Assessoria

O Senna Day, festival dedicado ao legado de 25 anos do piloto Ayrton Senna, promete uma emoção especial aos fãs do ídolo e do automobilismo: ver de perto o McLaren Senna customizado nas cores vermelho e branco, pintura eternizada no McLaren de Fórmula 1 do piloto.

O superesportivo customizado vai ser uma das principais atrações do evento que acontece amanhã (quarta-feira, 1º de maio), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Outro destaque é a exposição de relógios suíços TAG Heuer dedicados ao piloto, fã da marca de alta relojoaria ligada ao automobilismo.

Destaque no último Salão Internacional do Automóvel, o McLaren Senna vai mostrar toda sua potência e performance em algumas voltas rápidas de apresentação do carro. Será a primeira demonstração pública em alta velocidade do superesportivo nas pistas brasileiras, justamente no autódromo em que Ayrton Senna venceu os GPs em 1991 e 1993.

O público poderá ver de perto a apresentação do carro conduzido pelos pilotos Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car Brasil; e Sérgio Sette Câmara, piloto de testes da McLaren na F1.

Emoção não vai faltar à apresentação nas pistas brasileiras do primeiro carro de rua a carregar o nome do piloto. Com motor V8 4.0 biturbo, com 800 cavalos de potência (a maior entre todos os modelos de rua da marca), o superesportivo atinge velocidade máxima de 340 km/h e acelera de 0 a 200 km/h em apenas 6,8 segundos.

Valendo mais de R$ 8 milhões, as 500 unidades que estão sendo produzidas na McLaren Automotive, em Woking, na Inglaterra, foram imediatamente comercializadas - seis delas para o mercado brasileiro.

Relógios especiais - Outra atração para os fãs de automobilismo e do piloto é a exposição de relógios suíços da TAG Heuer dedicados a Senna. A marca de relógio predileta do ídolo do automobilismo fará uma mostra inédita de relógios TAG Heuer Edição Especial Senna, na Arena Senna Day, com peças selecionadas por meio de uma curadoria apurada do acervo de colecionadores

O relacionamento entre a TAG Heuer e Ayrton Senna remonta a 1988, quando o piloto se juntou pela primeira vez à equipe de Fórmula 1 da McLaren. Na época, Senna era fã confesso da marca de alta relojoaria, que, assim como o piloto, sempre esteve muito ligada ao automobilismo e à velocidade. A predileção especial era por dois modelos da TAG Heuer, um 6000 series e um S/el Digital/ Analogue Chronograph.

Em 1994, ano do seu acidente, a TAG Heuer criou uma edição limitada de relógios com a assinatura Senna, com porcentagem das vendas revertida ao Instituto Ayrton Senna. Já foram criados 12 modelos diferentes dedicados ao piloto – o mais recente deles inclui o primeiro turbilhão da linha.

No Senna Day, a TAG Heuer, que é patrocinadora do evento, terá um espaço exclusivo na área VIP do evento, com as principais coleções da marca disponíveis para venda. Além disso, ainda usará sua expertise em marcação de tempo ao ser a cronometragem oficial das atividades esportivas do evento, marcando o tempo de atividades esportivas de corrida e caminhadas a pé, baterias de kart com pilotos convidados e celebridades, além de uma programação especial para crianças incluindo corridinha a pé com o Senninha.

O festival Senna Day contará ainda com atrações musicais, presença de DJs e exposições de itens históricos da carreira de Senna, como macacões, troféus e capacetes.