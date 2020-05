Mais de três mil condutores já imprimiram o CRLV em papel comum no MS

(Foto: Arquivo)

Mais de três mil condutores de veículos em Mato Grosso do Sul já imprimiram em papel comum o licenciamento dos seus veículos. A mudança no formato do documento começou na última quinta-feira (22) e evita o deslocamento dos condutores até as agências.

Com validade oficial, o licenciamento também está disponível em formato digital por meio do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito).

Conforme o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, a situação sanitária atual do País exige que serviços digitais sejam priorizados. “Há vários serviços que podem ser resolvidos pela internet ou pelo aplicativo Detran Mobile. Essa facilidade é mais um avanço que o órgão está realizando”, afirmou.

Rudel explica que a extinção do papel moeda dá mais comodidade para a população, além de contribuir com o isolamento social, evitando assim a disseminação do Novo Coronavírus. “Não é mais necessário se deslocar até o órgão para imprimir o licenciamento, pois o documento pode ser impresso quantas vezes forem necessários da própria residência do condutor”, conclui.

CRLV DIGITAL

Em Mato Grosso do Sul mais de 50 mil condutores já utilizam a versão digital do licenciamento, através do aplicativo CDT. (Confira o passo a passo).

Os condutores que pagarem seu licenciamento até o dia 31 de maio, ainda receberão o licenciamento no papel moeda. A partir do dia 01 de junho, todos passarão a utilizar apenas o papel comum ou aplicativo.