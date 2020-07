Mais de mil clientes já agendaram seu atendimento nas agências do Detran-MS em Dourados

As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) de Dourados, iniciaram o atendimento por agendamento on-line na segunda-feira (06) - (Foto: SECOM GOV MS)

As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) de Dourados, iniciaram o atendimento por agendamento on-line na segunda-feira (06) e em apenas dois dias, 1.182 clientes já agendaram seu atendimento para serem realizados nas próximas semanas. Com uma frota registrada de 159 mil veículos, Dourados possui a segunda maior agência de trânsito do Departamento e é a primeira cidade do interior a atender com o novo formato.

Para o gerente regional, Aparecido Dias Duarte, os clientes já estão se adaptando ao novo formato e isso tem evitado filas e aglomeração nas agências. “O atendimento está mais organizado e seguro, tanto para o cliente quanto para os funcionários, uma vez que eles são atendidos com horário marcado, evitando filas e contato com outras pessoas”, comenta.

Muitos serviços oferecidos pelo Detran já são realizados de forma on-line, sem que o cliente precise se deslocar a uma agência, por isso é importante a conscientização das pessoas para que saiam de casa somente em casos específicos, frisa o diretor-presidente, Rudel Trindade.

As agências estão localizadas na Avenida Marcelino Pires, 334, Jardim Climax e na rua Coronel Ponciano, nº600.

Para agendar seu atendimento (clique aqui).