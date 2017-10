Mais de 2 mil veículos apreendidos em Campo Grande podem ser leiloados

Os proprietários terão trinta dias, a contar da data de publicação (18.10), para regularizar os documentos - Divulgação

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), um edital de notificação a proprietários de veículos recolhidos nos pátios do órgão em Campo Grande.

Os proprietários terão trinta dias, a contar da data de publicação (18.10), para regularizar os documentos, caso contrário, os veículos poderão ser leiloados nas modalidades desmontagem, reciclagem ou circulação.

No total, 2171 veículos apreendidos foram listados na notificação, sendo 75 carros, três caminhões, um caminhão trator, 40 camionetes, 10 camionetas, sete ciclomotores, 1505 motocicletas, 532 motonetas, três reboques, um semi-reboque e um sidecar.

Os proprietários dos veículos notificados deverão procurar a sede do Detran, que está localizada na MS 080, km 10 – saída para Rochedo. O edital de notificação completo está disponível no site.

O Detran ainda alerta que na eventualidade do valor arrecadado no leilão ser insuficiente para a cobertura dos débitos, os responsáveis serão cobrados judicialmente pelas importâncias remanescentes.