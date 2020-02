Maioria dos leitores do portal "A Crítica", não vão fazer um novo emplacamento

A nova placa apresenta o padrão com quatro letras e três números, o inverso do modelo atualmente adotado no país, com três letras e quatro números - Foto: Divulgação/Assessoria Detran

Começou a valer desde semana passada, o prazo para o uso obrigatório da placa do Mercosul no MS. A nova placa será obrigatória apenas no primeiro emplacamento e, para quem tiver a placa antiga, em situações de mudança de município ou unidade federativa; roubo, furto, dano ou extravio da placa, e nos casos em que haja necessidade de instalação da segunda placa traseira.

Uma das reclamações da população é em relação ao alto valor cobrado pela aquisição da placa nova. Nesta semana, a assessoria do Detran-MS já divulgou que apesar de emitir a guia para que o proprietário de veículos pague taxas de renovação de documentos, não se responsabiliza sobre valores cobrados por empresas de emplacamento para a nova placa.

Mas conforme a maioria dos leitores do portal A Crítica, não há possibilidade de fazer um novo emplacamento por enquanto. Na enquete disponível no site desde o último sábado (1) e encerrado na manhã de hoje (8), indicou que 85% dos leitores não vão aderir a placa Mercosul, já 14% informam que vão fazer um novo emplacamento.

A nova placa apresenta o padrão com quatro letras e três números, o inverso do modelo atualmente adotado no país, com três letras e quatro números. O novo modelo permite mais de 450 milhões de combinações, o que, considerando o padrão de crescimento da frota de veículos no Brasil, pode valer por mais de 100 anos.

O Carnaval está chegando e para muitos curtir o período de festas é uma ótima opção de lazer e entretenimento. Em Campo Grande tem o lançamento oficial do Carnaval 2020 vai acontecer no dia 14 de fevereiro, na Praça da República, conhecida como Praça do Rádio Clube, no Centro. Mas no dia 11 a Prefeitura Municipal fará a apresentação de toda a programação do período, incluindo os carnavais dos blocos oficiais e não oficiais por meio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo). Além de Campo Grande, cidades como Corumbá, Rio Verde, Anastácio, Aquidauana, entre outros já receberam o repasse do Governo do Estado para a folia 2020.

