Maio é o mês para o pagamento do licenciamento de veículos com placa de final 3

A gerente regional do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Loretta Figueiredo Barbosa, explica como os proprietários de veículos podem emitir a guia para pagamento.

Loretta também comenta sobre os valores e as consequências para aqueles que não estão em dia com a documentação.

A novidade este ano é que os contribuintes não receberão as guias de cobrança em casa, caso queiram receber o documento em seu endereço após o pagamento, basta optar por esta opção clicando na hora de solicitar a guia.

Para isso, é imprescindível que o proprietário do veículo tenha o cadastro atualizado junto ao Detran. O prazo para pagamento com placa final 3 termina no dia 31 de maio. Mais informações basta acessar o site www.detran.ms.gov.br.