Licenciamento está entre serviços públicos mais acessados do aplicativo MS Digital

Em tempos de pandemia as ferramentas tecnológicas têm sido fundamentais no dia a dia da população, e o aplicativo MS Digital trouxe essa praticidade para o cidadão sul-mato-grossense com inúmeros serviços reunidos na plataforma digital, entre eles os ofertados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O mecanismo que permite a emissão de guias para pagamento de licenciamento e de multas está entre os serviços mais acessados do app , afirma Sandro Chacha, técnico responsável pelo desenvolvimento da plataforma pela Superintendência de Gestão da Informação. “Licenciamento, multas e pontuação de CNH estão entre os serviços mais acessados não só na aba do trânsito, mas de todo aplicativo”, conta.

O ícone “Trânsito” traz diversas funcionalidades que sem a tecnologia, ainda demandaria tempo com deslocamento até uma unidade física para atendimento. O dispositivo permite que o cidadão faça diversos tipos de consultas, como multas, pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), débitos de veículos, resultados e agendamentos de provas.

No campo direcionado ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), é possível consultar débitos, autenticar guias e solicitar suporte. Já em Licenciamento e Multas, é possível emitir as guias para pagamento, tanto de licenciamento como de multas.

Outro mecanismo disponível no mesmo ícone é o B.O Sem Vítimas, que possibilita o registro de boletim de ocorrência para os casos em que há acidentes de trânsito sem vítimas.

Licenciamento

Julho é o mês em que proprietários de veículos com placas final 5 e 6 tem para pagar o licenciamento. O prazo vence no dia 31 de julho. A data foi prorrogada em um mês como medida de prevenção e combate ao Novo Coronavírus (Covid-19).

Com a modernização não é necessário procurar as agências para emissão do boleto, basta que o proprietário acesse o site do Detran-MS ou use o aplicativo MS Digital para emitir a guia, copiar o código e fazer o pagamento sem sair de casa nos bancos digitais, evitando filas e aglomerações para se proteger.

O calendário, com as datas correspondentes ao número final da placa está disponível no site do Detran/MS.