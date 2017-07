Veículos com placa final 6 devem realizar licenciamento na segunda-feira

Há possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou nos bancos conveniados / Reprodução

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que segunda-feira (31) é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículos com placa final 6.

Para licenciar, basta o proprietário do veículo emitir a guia em qualquer posto do Detran-MS ou pelo site. Há possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou nos bancos conveniados.

Devido à grande movimentação, as agências com postos de arrecadação receberão os pagamentos das guias de licenciamento conforme abaixo:

Agência Suzana Lopes Sgobbi (Shopping Campo Grande): até às 20h;

Agência Shopping Bosque dos Ipês: até às 20h;

Agência Geraldo Garcia (Pátio Central Shopping): até às 17h;

Fáceis (Guaicurus, Coronel Antonino e Aero Rancho): até às 15h.

