Land Rover oferece desconto de até R$ 62 mil para clientes PcD

Todas as versões do Evoque fabricadas no Brasil têm direito à isenção do IPI - Divulgação

A Land Rover é a mais nova marca a disponibilizar modelos com descontos para pessoas com deficiência. O benefício – parcial, pois nenhum modelo da empresa custa menos de R$ 70 mil – será possível em qualquer versão fabricada no Brasil do Discovery Sport e Range Rover Evoque.

A dupla tem direito à isenção total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que é de 12,71% para os modelos a gasolina e 21,88% nos a diesel. Com isso, o desconto absoluto máximo pode chegar a R$ 62.686,20 para aquisição do Evoque HSE Dynamic 2.0 turbodiesel.

Para ter acesso ao programa da marca, chamado de Land Rover Facilidade, o cliente deve ter uma deficiência ou patologia que dificulte ou impeça sua mobilidade e que tenham essa limitação registrada na CNH. O benefício pode ser usado a cada dois anos, sem limite no número de aquisições.

Com a isenção fiscal, os preços dos modelos ficaram da seguinte forma: