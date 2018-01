Land Rover lança edição especial do defender em comemoração aos 70 anos da marca

Esta edição de colecionador não será comercializada no mercado brasileiro - Divulgação

Depois de anunciar a restauração total de um dos primeiros Land Rover já produzidos na história, em 1948, a marca britânica de 4x4 continua a celebração de seus 70 anos com o anúncio do lançamento de uma edição limitada de seu mais emblemático veículo: o Defender.

Chamada de Defender Works V8, a série de apenas 150 unidades presta uma homenagem aos primeiros motores de alta potência que equiparam tanto o Land Rover Série III Stage 1 de 1979, quanto os Defender subsequentes, incluindo a edição comemorativa ao 50º aniversário do modelo, cujas unidades são altamente procuradas por entusiastas e colecionadores até hoje.

A edição limitada anunciada hoje é a mais rápida já produzida para um Defender. Ela traz um motor V8 de 5.0 litros a gasolina, que desenvolve 405 cv de potência e 52,52 kgfm de torque, desempenho bastante superior aos Defender padrão, equipados com motor diesel de 122 cv e 36,71 kgfm.

O Defender V8 Works também é equipado com sistema de transmissão ZF de oito velocidades com modo esportivo, o que ajuda o modelo acelerar da imobilidade aos 100 km/h em apenas 5,8 segundos e atingir a velocidade máxima de 170 km/h limitada eletronicamente.

Tim Hannig, diretor da Jaguar Land Rover Classic, disse: "É justo que possamos aproveitar todo o potencial do icônico Defender, cuja imagem muito amada, permanece como um sinônimo da marca Land Rover, 70 anos depois de ter sido apresentado ao público pela primeira vez”.

“A ideia de reintroduzir um Defender V8 é algo que discutíamos desde 2014, quando ainda estávamos construindo o Defender em Solihull. Sabíamos que haveria demanda para um Defender mais potente e mais rápido. A autenticidade da Land Rover é o toque final para os clientes mais exigentes que compram as edições de colecionadores do Defender", complementa o executivo.

A série especial Defender V8 Works é feita sobre veículos versões 90 e 110 construídos entre 2012 e 2016, com até 20 mil milhas rodadas, especialmente selecionados pela Land Rover. Todos eles receberam o novo conjunto de motor e transmissão, novo sistema de freios mais adequados para a alta potência, rodas de aro 18 com liga de diamante e pneus all-terrain 265/65 R18.

Ele está disponível em oito cores exteriores padrão, incluindo duas com acabamentos de cetim. Em contraste, o teto, os aros da roda e a grade dianteira são em preto Santorini. O acabamento das maçanetas, tampa do combustível e letras do capô é feito em alumínio usinado.

Por dentro, a série especial Defender V8 Works traz acabamento total em couro Windsor – no painel de instrumentos, nas portas e nos bancos esportivos além de um novo sistema de entretenimento projetado pela Land Rover Classic.