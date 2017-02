Land Rover estreia Range Rover Velar

Este modelo da Land Rover, potencial concorrente do Porsche Macan e do BMW X6, entre outros, herda a designação Velar utilizada no protótipo original do primeiro Range Rover de 1969 / Divulgação

Eis as primeiras imagens oficiais do novo elemento da família Range Rover, o Velar, que encaixará entre o Evoque e o Range Rover Sport. Esta espécie de Evoque XL será apresentada oficialmente a 1 de março, estará presente no Salão de Genebra uma semana depois, e deverá chegar ao mercado ainda este ano.

Este modelo da Land Rover, potencial concorrente do Porsche Macan e do BMW X6, entre outros, herda a designação Velar utilizada no protótipo original do primeiro Range Rover de 1969. Uma das novidades do Velar é que estreará uma nova estética interior na marca britânica. A primeira imagem mostra que o quarto elemento da família terá linhas mais suaves que os outros Range Rover, uma silhueta mais desportiva, traseira de formato coupé, detalhes cromados e teto panorâmico. O sistema de infotainment tem dois ecrãs, seguindo a orientação do Jaguar I-Pace concept.

Todos os Velar deverão ter tração integral, sendo que o SUV deverá utilizar a plataforma em alumínio do Range Rover Sport e do Jaguar F-Pace. Além dos motores V6 de origem Ford (que em breve serão substituídos por seis cilindros Diesel e gasolina Ingenium), deverá existir uma versão híbrida plug-in a gasolina com cerca de 300 cv.





