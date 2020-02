Land Rover entrega Discovery Sport 2020 para projeto Onçafari

O novo Discovery Sport entregue conta com uma camuflagem especial para o Onçafari, permitindo que o carro ande se misture com o habitat do Pantanal - Foto: Divulgação/Assessoria

A Land Rover entregou uma Edição Especial e única do novo Discovery Sport 2020 para o projeto Onçafari, associação que conserva a fauna e o habitats naturais brasileiros por meio do ecoturismo, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do País. Na ocasião, o fundador e presidente do instituto, Mario Heberfeld, recebeu o modelo customizado especialmente para ser o carro oficial do Onçafari.

A parceria nasceu em 2019, quando a Land Rover identificou no Projeto Onçafari o importante trabalho com as onças-pintadas e a vontade do instituto de ajudar o meio ambiente e movimentar o ecoturismo brasileiro. E o carro é a ferramenta principal para que atividade seja feita com sucesso. Isso faz do Onçafari um projeto que casa totalmente com o #EspíritoLandRover e com o que os carros da Land Rover querem transmitir, a essência aventureira, a preservação do meio ambiente e o desafio de trabalhar com iniciativas como essa.

“Tivemos a felicidade de encontrar No ano passado, iniciamos uma parceria com o Onçafari que é muito importante para nós da Land Rover e se tornou uma extensão do #EspíritoLandRover. Entregar essa unidade do Discovery Sport 2020 nos garante que o ao longo desse ano o Mario e toda a equipe do projeto terão uma ferramenta robusta, com capacidade off road e ao mesmo tempo com conforto, para cuidar do habitat e das onças-pintadas do nosso Pantanal”, reforçou Paulo Manzano, Diretor de Marketing e Produto da Jaguar Land Rover do Brasil.

A unidade entregue para o Onçafari conta com uma série de itens que facilitam o dia a dia das observações das onças-pintadas no Pantanal. Além de toda a capacidade off road do Discovery Sport 2020, o carro conta com camuflagem específica para uso no Pantanal, estribos laterais maiores, rodas e pneus para uso off road, quebra-mato no para-choque dianteiro, faróis de longo alcance, barra de iluminação em LED, rack de teto com suporte para equipamentos e “Modo Avistamento”, teto com abertura retrátil, permitindo visualização das onças de dentro da cabine.

“Ter um carro como o Discovery Sport para nos ajudar nas nossas tarefas do dia a dia sempre foi um sonho, afinal de contas, nossa maior ferramenta no Onçafari é o carro, e um carro como o Discovery Sport é perfeito para andar pelo Pantanal, robusto para superar todos os obstáculos e, ao mesmo, silencioso para podermos nos aproximar das onças-pintadas”, comenta Mario Heberfeld, fundador e presidente do Onçafari.

Novo Discovery Sport 2020

O novo modelo supera os limites dos SUVs com um design aprimorado e um interior totalmente transformado. A nova arquitetura do veículo garante ainda que o Land Rover traga mais eficiência, tecnologia embarcada e versatilidade do que nunca, mantendo a segurança e o conforto de seus ocupantes em todas as condições de terreno e de uso.

Entre seus novos recursos, o Discovery Sport 2020 oferece espaço e requinte superiores no seu segmento. No interior, a nova interface de entretenimento, a InControl Touch Pro Infotainment, oferece o que existe de mais moderno em conectividade, além de versões com o painel de instrumentos digital de 12 polegadas e configuração de 7 lugares (opcional) com arranjo de assentos de extrema flexibilidade e versatilidade, com até 24 combinações possíveis.

Aliado a isso, o modelo acompanha o sistema exclusivo da Land Rover, o Terrain Response 2, de série em todas as versões. Com ele, o condutor pode, não só escolher entre cinco modos de direção (Eco, Asfalto, Areia, Grama/Cascalho/Neve e Lama/Buracos) mas, também, conta com o modo Automático, que permite o veículo selecionar o modo mais apropriado para as condições, ajustando as configurações de tração e relação de marchas automaticamente, de acordo com o tipo de terreno, proporcionando o nível mais elevado de segurança e conforto. A força para enfrentar qualquer obstáculo, na chuva ou no sol, na terra ou no asfalto, aliado a tecnologia e inovação é a característica principal do Discovery Sport 2020 e é a base do Espírito Land Rover, essência que configura todos os modelos da marca.

O Discovery Sport 2020 chegou as concessionárias em janeiro e está disponível em três versões: S, SE e R-Dynamic SE. Dentre elas, é possível escolher entre as motorizações P250 flex com motor 2.0l produzindo 250 cv e 36,5 kgfm ou a D180 diesel com os mesmos 2.0l, gerando 180 cv e 43 kgfm de torque. Os preços do modelo 2020 começam na versão S P250 flex, a partir de R$ 232.000,00.