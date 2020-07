Novo Land Rover Defender 2021 é lançado com preços a partir de R$ 400.750

A partir de hoje, os clientes interessados no Novo Defender poderão entrar em contato com a concessionária de preferência para realizar a reserva de sua unidade - (Foto: Divulgação)

A Land Rover anuncia a abertura da pré-venda do ícone Novo Defender. O SUV com a maior capacidade off road do mundo chega ao Brasil em sua quinta geração, com lote inicial de 150 carros na configuração 110, com opção de cinco ou sete lugares, propulsionada pelo motor P300 de quatro cilindros a gasolina com 300 cv, com preços partindo de R$ 400.750,00 (sem opcionais).

A partir de hoje, os clientes interessados no Novo Defender poderão entrar em contato com a concessionária de preferência para realizar a reserva de sua unidade. Os critérios para a efetivação da reserva serão definidos por cada revenda. Clicando aqui é possível acessar a lista com contatos de todas as 40 concessionárias no Brasil.

O Novo Defender chega ao país na configuração de quatro portas 110, com motor P300 a gasolina de 300 cv e 40,8 kgmf, em três versões: S, a partir de R$ 400.750,00; SE, a partir de R$ 426.750,00; e a topo de linha, HSE, por R$ 461.150,00 (preços sem opcionais).



Uma das principais lendas automotivas volta ao Brasil depois de, inclusive, ter sido produzida por aqui de 1998 a 2005.

Em todas as versões, a Land Rover oferecerá quatro pacotes de acessórios para o modelo, aumentando ainda mais o engajamento e as funcionalidades do Defender. As combinações são as mais variadas, do Urban Pack, com funcionalidades para uso urbano do dia a dia, ao Explorer Pack, levando o ícone ao extremo, adicionando todos os elementos necessários para enfrentar qualquer terreno e situação com o Defender, sem perder o conforto.

“Ver a nova geração do Defender chegar ao mercado brasileiro é um marco histórico para nós e para todos os fãs do modelo. Estamos ansiosos para que todos possam ver e ter a experiência de sentir e explorar a capacidade off road que o carro oferece”, diz Frédéric Drouin, Presidente da Jaguar Land Rover América Latina e Caribe.



A nova geração (quinta) do Land Rover Defender desembarca em nosso mercado para atuar entre o Discovery Sport e o Discovery na linha da marca britânica

Apresentado em 1948 como Land Rover Série 1, o Defender nasceu para incorporar o #EspíritoLandRover de ir acima e além, com capacidade para enfrentar qualquer superfície com conforto e segurança. Na nova geração do modelo, as principais características foram repensadas e aprimoradas, como o design exterior e o interior, totalmente redesenhados, mais modernos e com mais significado, e a elas somou-se tecnologia embarcada de ponta, como capô transparente, o novo sistema de conectividade PIVI PRO, painel de instrumentos digital de 12.3 polegadas e o novo Terrain Response II (configurável).

O motor Ingenium 2.0l está combinado a uma transmissão ZF automática de oito velocidades que entrega força ao sistema 4x4, com diferencial central com travamento ativo, configuração perfeita para enfrentar todo tipo de terreno. O conjunto foi produzido para proporcionar extrema força em situações de reboque ou fora de estrada.



Sua estreia global aconteceu durante o Salão de Frankfurt de 2019, onde representantes brasileiros da Land Rover confirmaram que ele seria vendido por aqui em 2020.

O Novo Defender passou por mais de 62 mil testes, realizados pela equipe de engenharia, e o chassi e a estrutura do carro sobreviveram a todos os procedimentos do Evento de Testes Extremos da Land Rover – impactos constantes e repetitivos, indo além dos padrões convencionais para um SUV ou carro de passeio.

A nova geração do SUV está sendo produzida na fábrica da Jaguar Land Rover em Nitra, na Eslováquia, onde o Discovery também é fabricado.

O melhor 4x4

Mais forte do que nunca, a nova arquitetura D7x da Land Rover, projetada para situações extremas, foi feita de uma construção monobloco leve e forte de alumínio, e corresponde à carroceria mais resistente que a Land Rover já produziu. Ela é dez vezes mais rígida do que o Defender anterior, fornecendo bases perfeitas para suspensão totalmente independente.

Durante o desenvolvimento dos testes, modelos protótipos cobriram mais de 1,2 milhões de quilômetros através dos locais mais remotos e severos do mundo.



O Defender evoluiu bastante do modelo que conhecíamos. Agora ele é um SUV monobloco, feito sobre a plataforma D7x, mas sem perder as credenciais fora-de-estrada que o fizeram famoso.

O Defender 110 é equipado com sistema de suspensão a ar de série, novidade no modelo. Ele traz consigo o sistema Adaptive Dynamics, capaz de monitorar os movimentos do veículo 500 vezes por segundo, e fazer o modelo reagir quase instantaneamente às condições de piso e dirigibilidade, para proporcionar maior controle e conforto ao motorista.

Ele também detecta condições off road, otimizando a altura de suspensão automaticamente de acordo com o momento. O sistema de ar pode elevar a carroceria a até 145 mm, quando necessário.

O Terrain Response 2 configurável é outra novidade do novo Defender e exclusividade da Land Rover. O sistema inteligente permite que motoristas experientes de off-road ajustem as configurações individuais para se adequarem perfeitamente às condições, enquanto motoristas inexperientes podem deixar que o sistema detecte a configuração mais adequada para o terreno, usando a função automática.

A nova arquitetura da carroceria oferece 291 mm de distância do solo – 20 mm mais alto do que em qualquer SUV da Land Rover – e geometria off road de classe mundial dá ao modelo 110 ângulos de aproximação, partida e saída de 38, 28 e 40 graus (altura off-road), respectivamente. Sua capacidade de transposição em trechos alagados é de até 900 mm, sustentada pelo novo Wade Programme do sistema Terrain Response 2, que garante aos motoristas total confiança para atravessar águas profundas.

A combinação de carga útil máxima de 900 kg, teto estático de até 300 kg, capacidade de reboque de 3.500 kg, confirmam a resistência do novo Defender.



O novo Defender entra em pré-venda com 150 unidades a partir de hoje (10/7), online ou presencialmente.

Capô “transparente” para total visibilidade

A avançada tecnologia ClearSight Ground View ­– o capô transparente - ajuda o motorista a aproveitar a capacidade do Defender, revelando na tela central as áreas normalmente escondidas pelo capô logo à frente das rodas dianteiras. Também é possível ter uma visão traseira livre de obstáculos no interior do carro com o retrovisor interno ClearSight Rear View.

Como resultado, o novo Defender redefine a amplitude de capacidade, aumentando o limiar de robustez off-road e conforto na estrada. O modelo se adequa às ruas movimentadas da cidade com o mesmo potencial que escala montanhas, atravessa desertos e suporta altas temperaturas.

Tecnologia do século 21

O novo Defender também leva a tecnologia Software-Over-The-Air (SOTA) a um novo patamar, com 14 módulos individuais capazes de receber atualizações remotas. Ao fazer download dos dados enquanto clientes estão dormindo em casa, via Wi-Fi, sem a necessidade de visitar um concessionário Land Rover.

A Land Rover também introduz no novo Defender o sistema de infotenimento PIVI PRO, que pode ser acessado através de uma nova geração de touchscreen mais intuitiva e amigável. O sistema exige menos passos para executar tarefas frequentes, enquanto seu design atual garante respostas praticamente instantâneas. Já o sistema de navegação usa algoritmos de autoaprendizagem capazes de otimizar a rota, com mapas sempre atualizados graças à tecnologia SOTA.

Painel interno

Em combinação com o painel de instrumentos interativo de 12,3 polegadas, o sistema avançado fornece mapeamento 3D de alta definição dentro da instrumentação, deixando a tela sensível ao toque central livre para controlar outros aplicativos.



O interior mistura elementos clássicos com modernos, como o painel de instrumentos digital (12,3") e o sistema multimídia com espelhamento de smartphones (Apple CarPlay e Android Auto) com uma interface nova

Em termos de tecnologia em assistência ao motorista inclui o Controle de Cruzeiro Adaptativo e o Monitor de Colisão Traseiro (de série na versão HSE), que alertam aproximações ao motorista ao piscar automaticamente luzes de perigo, bem como o Blind Spot Assist, o Rear Traffic Monitor e o Clear Exit Monitor (a partir da versão SE).

“Nós exploramos a impressionante capacidade e as características minimalistas e funcionais do interior do Defender a fim de reinventar o ícone para o século 21. O Novo Defender nos dá licença para fazer as coisas de forma diferente, ir além dos limites e realizar o impensável, sem nunca perder o caráter e autenticidade do original. Desde o início nós trabalhamos obsessivamente com a funcionalidade através da conectividade. O resultado não é apenas o Land Rover mais capaz já criado, mas também um veículo confortável e moderno, que as pessoas vão amar dirigir”, comenta Nick Rogers, Diretor Executivo de Engenharia de Produto da Jaguar Land Rover Reino Unido.