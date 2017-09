Lançamento da Peugeot tem visual mais esportivo

A PEUGEOT, que já havia lançado em junho desse ano o surpreendente SUV PEUGEOT 3008 e, em agosto, os PEUGEOT 208 e 2008, ano modelo 2018, com a nova caixa de câmbio automática e sequencial de seis marchas, agora lança a série especial limitada PEUGEOT 208 URBANTECH, também equipada com a caixa automática de seis velocidades.

Com a gama mais moderna de veículos de sua história no país e a completa reestruturação da rede, a nova PEUGEOT consolida sua estratégia de ser a principal referência no mercado em qualidade de produtos e serviços.

O PEUGEOT TOTAL CARE, por exemplo, é um programa que direciona todas as ações da Marca a partir de uma ruptura completa no cenário brasileiro: são 10 compromissos inéditos que têm como base a transparência, o cuidado, o respeito e a excelência nos serviços oferecidos ao consumidor. O TOTAL CARE é a principal plataforma de diferenciação da Marca.

Outro eixo fundamental é o RENOVA PEUGEOT: o melhor plano de fidelização e recompra do mercado. Com tranquilidade e segurança, ele garante valorização na troca de um usado da marca por um novo, com recompra de até 85% do valor da tabela Fipe, tanto para o 208 quanto para o 2008.

O PEUGEOT 208 URBANTECH

Baseada na versão do PEUGEOT 208 Griffe 1.6 EAT6, a série especial limitada PEUGEOT 208 Urbantech é diferenciada em vários sentidos e conta com uma vasta lista de equipamentos. Mais esportivo, traz rodas de 17 polegadas e retrovisores, que enfatizam a esportividade e o requinte do 208. A guia de luz em LED destaca o conjunto ótico. O mesmo cuidado é dado a cada elemento interior, como o volante Sportdrive em couro perfurado, o painel soft touch Stellar, os bancos em couro e tecido com bordado Urbantech, além do jogo de tapetes personalizados.

Assim como os demais veículos da gama, o PEUGEOT 208 Urbantech renova o prazer em dirigir, não só em função da nova caixa de seis velocidades, como também pelo conceito inovador e exclusivo do PEUGEOT i-Cockpit®, que revolucionou completamente o conceito de condução.

Sem tirar os olhos da estrada, o painel de instrumentos elevado do PEUGEOT i-Cockpit fornece ao motorista as informações necessárias à condução dentro de seu campo de visão para melhor leitura, eficácia e segurança. Confortavelmente sustentado pelo banco regulável em altura, profundidade e inclinação, o condutor se integra perfeitamente ao veículo. O volante multifunções de tamanho reduzido e regulável em profundidade e em altura aumenta a precisão da direção, que tem assistência progressiva elétrica.

O modelo, assim como as demais versões da gama, conta com a nova Central Multimídia que está mais moderna e conectada. Agora, além do protocolo Apple CarPaly, ela também conta com o Android Auto que permite o espelhamento do Google Maps e do tão esperado Waze.

O PEUGEOT 208 Urbantech conta ainda com teto panorâmico e dispõe do sistema ISOFIX para a fixação de cadeirinhas utilizadas para o transporte de crianças, atendendo às necessidades dos consumidores que buscam o máximo em segurança e praticidade.

Com preço sugerido de R$ 74.490,00, o PEUGEOT 208 Urbantech está disponível nas cores Dark Carmin e Branco Nacré já incluídas no preço.

A série especial do PEUGEOT 208 Urbantech conta ainda com:

Ar condicionado digital bi-zone

6 Air-bags com 8 pontos de proteção

Teto de vidro panorâmico

Sensores de chuva e luminosidade

Regulador e limitador de velocidade (Cruise Control)

Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com câmera de ré

Apoio de braço central

Entre outros itens

A NOVA CAIXA DE CÂMBIO EAT6

A PEUGEOT é conhecida mundialmente pelo comportamento dinâmico exemplar de seus carros. Até por isso, os ajustes feitos nos PEUGEOT 208 e 2008 ano modelo 2018 visam realçar esta tradicional e prazerosa experiência de condução. Com a inclusão dos novos câmbios AISIN de 3ª geração – para o 208 nas versões Allure, Griffe e Urbantech e nas versões Allure, Griffe e Crossway para o 2008 – ficam evidentes a agilidade, potência e dinamismo dos veículos. As trocas de marchas, sequenciais, bem programadas e com escalonamento preciso, tornam-se mais rápidas, suaves, lineares e agradáveis.

O novo câmbio também é sinônimo de eficiência energética, já que apresenta ganhos de consumo na estrada. O PEUGEOT 208 vem equipado com motor 1.6 de 118 cavalos de potência e realiza 11 km/l na cidade, com gasolina, e 7,7 km/l com etanol. Já na estrada, 13,2 km/l com gasolina e 9,3 km/l com etanol.

O tipo de condução pode ser personalizado a partir das quatro opções disponíveis para cada tipo de motorista ou momento específico. O modo “Drive” (padrão com aproveitamento equilibrado de condução), “Sport” (explora a potência do motor para uma condução mais arrojada), “ECO” (privilegia um baixo consumo de combustível) e “Sequencial” (o motorista toma o controle por meio de simples toques para aumentar ou diminuir a marcha).

PEUGEOT TOTAL CARE

Nessa linha, em que o veículo PEUGEOT pode ser considerado um dos melhores custos benefícios do mercado, está o PEUGEOT Total Care, que nasceu para se destacar entre todos os planos de cuidado ao cliente disponíveis no País. Só o Total Care oferece dez compromissos que, juntos, influenciam diretamente na vida do consumidor, garantindo a excelência na prestação de serviços.

Esse é um dos principais passos da Marca para 2017, posicionando-se de maneira diferenciada e superior a concorrência e se comprometendo a assumir todos os compromissos abaixo:

Compromisso #1 Em serviços de Revisões agendadas, a PEUGEOT entrega o veículo em até 24h. Se não cumprir, o cliente não paga. Compromisso #2 Se o valor da fatura for diferente do valor informado no orçamento, a PEUGEOT paga a diferença. Compromisso #3 Transparência nos preços das Revisões Preço Fixo – a marca cumpre o que promete. Compromisso #4 Controle de qualidade em 100% dos veículos que passam nas oficinas. Compromisso #5 Apresentação de todas as peças substituídas do veículo, no momento da entrega. Compromisso #6 Entrega do veículo na data e hora combinada. Compromisso #7 Entrega do veículo lavado após a revisão. Compromisso #8 Empréstimo de outro veículo Peugeot nos casos em que o reparo ultrapasse mais de 4 dias, mesmo se o veículo se encontre fora da garantia. Compromisso #9 Garantia de serviço de reboque gratuito, 24h por dia, durante 8 anos, em casos de pane ou colisão. Compromisso #10 Em caso de descumprimento de qualquer Compromisso, o cliente pode acionar o SAC Peugeot pelo 0800.703.24.24.

