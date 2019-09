L200 Triton Sport Outdoor é lançada por R$ 126.990

Da Redação com Assessoria

O que faz a Mitsubishi com sua L200 Triton Sport, recentemente renovada, e que traz agora uma série especial Outdoor - Foto: Divulgação/Assessoria

Se há um segmento em que o consumidor brasileiro está bem servido é o das picapes de grande porte (para os nossos padrões), com uma tonelada de carga. Todas as opções disponíveis são o que existe de mais moderno no catálogo das montadoras, o que faz da escolha um processo até complicado.

Por isso mesmo, a ordem é investir na diferenciação e na oferta de componentes. O que faz a Mitsubishi com sua L200 Triton Sport, recentemente renovada, e que traz agora uma série especial Outdoor. Entre as características está a grade dianteira em preto; assim como o para-choque de impulsão, com skid plate integrado em grafite.

O preto também foi escolhido para o acabamento dos retrovisores e as rodas de liga leve aro 16. Ela ainda conta com capota marítima e protetor da caçamba Spray In, trazendo o brake light integrado.

No interior, o painel central tem acabamento em fibra de carbono e o sistema multimídia de 7″ permite o espelhamento de tela de celular. A motorização é mais que conhecida, com o 2.4 turbodiesel MIVEC de 190cv e 43,9kgf.m, acoplada a uma caixa manual de seis velocidades com o sistema Easy Select II.

A série Outdoor chega às concessionárias da casa dos três diamantes com preço sugerido de R$ 126.990,00. As cores disponíveis são Preto, Prata, Cinza e Branco.