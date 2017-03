Kia Bongo 2018 feito no Uruguai chega à rede

O minicaminhão Kia Bongo voltou a ser produzido no Uruguai no início deste ano e está chegando agora às revendas brasileiras como modelo 2018 e preço sugerido de R$ 73.990. O Bongo é montado desde 2010 na Nordex, onde a Kia Motors do Brasil, que pertence ao importador oficial da marca no País, José Luiz Gandini, investiu US$ 25 milhões para montar lá o minicaminhão e assim usufruir do regime tributário do Mercosul, que prevê isenção de imposto de importação entre os mercados do bloco, incluindo o Brasil, o maior deles. Segundo a montadora, não houve mudanças em relação os caminhões 2015/2016.



Com a retração do mercado brasileiro, a produção do Bongo no Uruguai parou por um ano. Foi interrompida no início de 2016. A retomada estava prevista para agosto ou setembro do ano passado, mas só ocorreu de fato em janeiro de 2017.



O primeiro lote de 90 unidades do Bongo 2018 começou a ser distribuído nas revendas Kia. O minicaminhão tem motor 2.5 turbodiesel de 130,5 cavalos e utiliza um câmbio manual de seis marchas. A capacidade de carga sem carroceria é de 1.812 quilos, o que classifica o veículo como um comercial leve.



Numa pesquisa rápida por telefone, ainda é possível encontrar fora da Grande São Paulo unidades zero-quilômetro do Bongo 2015/16 por valores abaixo de R$ 70 mil. E mesmo para o Bongo 2018 pode ser encontrado com desconto superior a 5%.

