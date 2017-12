Julia Boch assume cargo de diretora financeira da Porsche Brasil

A nova diretora financeira assume o departamento da Porsche Brasil em alta: a marca alemã já vendeu 1083 veículos nos primeiros 11 meses do ano - Divulgação

Julia Boch, alemã nascida em Stuttgart, chega à Porsche Brasil. Especialista em finanças, com mais de 15 anos de experiência nas áreas de consultoria, auditoria e indústria, Julia é a nova diretora financeira da marca no país.



Graduada em Administração na Holanda, iniciou sua carreira na área de auditoria na empresa Ernest Young, na Alemanha, onde desenvolveu alguns trabalhos no Brasil. Posteriormente, trabalhou 6 anos na consultoria Accenture, em Londres, executando projetos com foco em Finance & Performance Management no Brasil e na América Latina.



Trabalhando no Brasil desde 2009, Julia Boch ocupou o cargo de diretora financeira da Siemens Gigaset por quatro anos e, a partir de 2013, foi nomeada para o cargo de diretora administrativa e financeira da América Latina da Wacker Química.



"Estou muito contente em assumir este novo desafio em uma empresa como a Porsche, uma das mais rentáveis companhias do setor automotivo mundial. Espero contribuir para o crescimento da marca e dos resultados financeiros no país", disse Julia Boch.



A nova diretora financeira assume o departamento da Porsche Brasil em alta: a marca alemã já vendeu 1083 veículos nos primeiros 11 meses do ano, o que corresponde a uma alta de 20% em comparação ao mesmo período de 2016.



