Jjaguar F-Pace conquista cinco estrelas nos testes de segurança da Euro NCAP

O Euro NCAP deu uma classificação de segurança de cinco estrelas ao Jaguar F-PACE - Divulgação

O Jaguar F-PACE, SUV eleito World Car of The Year 2017, conquistou cinco estrelas nos últimos testes de segurança realizados pela Euro-NCAP.

O SUV de performance esportiva obteve 93% para proteção de ocupantes adultos, 85% para proteção de ocupantes infantis e 80% para proteção de pedestres.

Combinando um design premiado, engenharia inovadora e, agora também, uma classificação de segurança de cinco estrelas, o Jaguar F-PACE torna-se um dos melhores carros premium para famílias disponíveis no mercado. Este resultado também confirma o status de segurança atual da família PACE, após o recente prêmio de cinco estrelas para o novo SUV compacto E-PACE.

O F-PACE possui várias tecnologias de segurança avançadas, como o Frenagem Autônoma de Emergência com Detecção de Pedestre como item de série, que identifica um risco de colisão com carros ou pedestres à frente e aplica automaticamente os freios. Nos testes, o sistema marcou pontos máximos em testes de pedestres, além de evitar ou mitigar todos os cenários interurbanos.

"O Jaguar F-PACE combina seu premiado design e sua engenharia com uma segurança excepcional. O corpo leve de alumínio oferece uma excelente proteção, ao mesmo tempo que entrega o desempenho dinâmico que os clientes esperam de um Jaguar. As melhorias em tecnologias de segurança ativa, como Detecção de Tráfego à frente e Monitoramento de Condição do Condutor, asseguraram que o F-PACE alcançasse o índice Euro-NCAP de cinco estrelas", disse Nick Rogers, Diretor Executivo de Engenharia de Produto da Jaguar Land Rover.

O F-PACE tornou-se o Jaguar com vendas mais rápidas de todos os tempos, com o 100.000º veículo recentemente produzido na fábrica da Solihull da Jaguar Land Rover. O SUV já recebeu mais de 70 prêmios globais, incluindo os títulos de World Car of the Year e World Car Design of the Year em 2017.

O Jaguar F-PACE possui uma arquitetura intensiva em alumínio, com seis airbags que oferecem máxima segurança aos ocupantes, aliados a um conjunto de sistemas avançados de assistência ao condutor. A combinação de medidas de segurança ativas e passivas ajudou a fornecer uma classificação geral do Euro NCAP de 85%.

Frenagem autônoma de emergência com identificação de pedestre: fornece um aviso sonoro de perigo de colisão dianteira e, se o motorista não agir, aplica os freios para ajudar a reduzir a gravidade de uma colisão ou evitá-la.



Detecção de Tráfego à frente: é capaz de identificar itens que atravessam o caminho do veículo. Em seguida, fornece um aviso visual na tela central quando um perigo potencial é identificado.



Controle de Cruzeiro Adaptativo com Assistente de Fila: reduz automaticamente a velocidade se o veículo à frente também reduzir. Uma vez que a estrada à frente estiver livre, ele retoma a velocidade predefinida.



Assistente de Faixa de Rodagem: detecta uma saída da pista involuntária e aplica uma contra-direção corretiva para manter a posição na faixa.



Monitoramento de Tráfego Reverso: avisa o motorista de veículos, pedestres ou outros perigos que se aproximam de cada lado do veículo, por meio de alertas de áudio e visuais.



Monitor de Fadiga do Motorista: detecta a fadiga do motorista por meio do monitoramento de direção, freio e acelerador, fornecendo alertas quando o cansaço é detectado.



Assitente de Ponto Cego: alerta o motorista sobre os veículos que estão – ou que se aproximam rapidamente – do ponto cego com uma luz de advertência piscando e guiará o carro com segurança, se o veículo começar a mudar de faixa.