Jeep revela sete conceitos incluindo versão do Compass

A Jeep revela todos os anos conceitos para o já tradicional evento Easter Jeep Safari, realizado em abril no deserto de Moab, nos Estados Unidos. Em sua 51ª edição, o encontro terá entusiastas da marca e do mundo off-road presenciando modelos que remetem ao glorioso passado da Jeep.

Veja a seguir os sete conceitos que estreiam neste ano:



Jeep Grand One

O modelo celebra os 25 do Grand Cherokee com uma versão mais modernan do clássico de 1993, exibindo rodas personalizadas de 18 polegadas, alargadores de para-lamas, entre-eixos alongado, pneus lameiros e suspensão elevada em 5 cm. A motorização é 5.2 V8 com transmsisão automática de quatro marchas.

Jeep Safari

Esse conceito visa oferecer o prazer de curtir a natureza, mas matendo as portas e o teto. Baseado no Wrangler Unlimited de quatro portas, ele possui portas e teto transparentes feitos de vinil para permitir apreciar a vista ao mesmo tempo em que oferece proteção contra lama e poeira. As portas são articuladas e têm zíper para facilitar a abertura para ventilação. Os outros itens exclusivos incluem rack de teto de alumínio com um drone incorporado, faróis e lanternas traseiras de LED, pneus lameiros, rodas de 18 polegadas e bancos traseiros que giram para fora para os ocupantes apreciarem a paisagem. O motor é um 3.6 V6 com câmbio automático de cinco marchas.

Jeep Quicksand

O Quicksand foi desenvolvido para quem gosta da vida na natureza e, especificamente, para a areia - como o nome sugere. Ele possui entre-eixos alongado com a frente e a traseira encurtadas, teto com abertura e não há janelas. Tudo para curtir ao máximo o prazer do vento (e da areia das dunas) no rosto. Pensado para encarar terrenos ariscos, ele conta com pneus de 32 polegadas na dianteira e de 37 polegadas na traseira, com rodas de 18 polegadas. Há ainda corda de recuperação na traseira e guincho. O conjunto mecânico é formado por um V8 HEMI® Mopar de 6,4 litros combinado a um câmbio manual de seis velocidades.

Jeep Trailpass

Baseado no Compass, o Trailpass leva a versão topo Trailhawk um passo à frente quando se fala de off-road. Ele traz suspensão elevada em 4 cm, rodas de 18 polegadas, pneus para todo terreno, bagageiro tipo cesta no teto e pranchas para desatolar. O motor é o 2.4 Tigershark com câmbio automático de nove marchas - conjunto oferecido no Brasil.

Jeep Switchback





Também direcionado para ampliar as capacidades fora de estrada, o conceito Switchback possui vários equipamentos Mopar e Jeep Performance, como novos para-choques de aço, guincho, rodas de 17 polegadas, pneus lameiros de 37 polegadas, rack de teto e faróis de neblina. Sua suspensão é elevada em 10 cm. O motor é o 3.6 V-6 com transmissão automática de cinco marchas.

Jeep CJ66

Releitura do passado, o CJ66 utiliza o chassi do Jeep Wrangler TJ (geração anterior, de 1997 a 2006) com a carroceria do Wrangler CJ Universal Tuxedo Park de 1966. O motor é um 5.7 Hemi de 383 cv, atuando em conjunto com câmbio manual de seis marchas. Esse conceito, na verdade, já apareceu antes: ele esteve no Sema Show em Las Vegas em novembro do ano passado. Destaque para a pintura cobre, a suspensão elevada em 5 cm, os faróis de neblina de LED e os bancos do Dodge Viper. Esse modelo leva apenas duas pessoas.

Jeep Luminator

O Wrangler deu origem a esse conceito, que visa oferecer o máximo em capacidade off-road... em iluminação. Ele possui luzes por baixo da carroceria, faróis e lanternas de LED, LEDs de alta potência montados na coluna A, faróis de neblina acima do para-choque com função cornering (acompanha a direção iluminando curvas) e spot lights auxiliares de LEDs protegidos atrás do para-brisa. E para manter todas essas lâmpadas, há um painel solar no teto, além de almofada para aterrissagem de drone, caixa removível sobre o estepe e uma tela sensível ao toque na janela traseira esquerda ligada a serviços de GPS e internet.



Veja Também

Comentários