Jeep Renegade ganhará versão especial em homenagem ao icônico Jeepster

Iconico Jeepster - (Foto: Divulgação)

Considerado um dos modelos mais icônicos da história da Jeep, o Jeepster (originalmente produzido no final da década de 1940) vai voltar a integrar o portfólio da FCA nos Estados Unidos - ainda que de maneira indireta. Conforme relata o site Mopar Insiders, o emblemático modelo será homenageado com o lançamento de uma série especial homônima desenvolvida a partir do Renegade.



Detalhes ainda são desconhecidos, mas tudo indica que a edição será equipada com diversos elementos estéticos alusivos ao Jeepstor original, incluindo logotipos e emblemas. Além disso, haverá conteúdo extra na lista de equipamentos e paleta de cores com tonalidades exclusivas.



A versão usada como base será a Sport e virá sempre equipada com motor 2.4 Tigershark MultiAir de 182 cv e 24,2 kgfm de torque. O câmbio será automático de 9 marchas, enquanto a tração poderá ser dianteira ou 4x4 (opcional). A versão adicionará US$ 1.895 ao preço do Renegade, que por lá parte de US$ 22.620 (cerca de R$ 129.500 no câmbio atual).



Entre os principais equipamentos de série, destaque para rodas de 19 polegadas calçadas com pneus 235/45, grade frontal com detalhes cromados, bancos com costuras especiais, sistema de entretenimento Uconnect com tela de 7 polegadas e partida remota. Alguns desses são opcionais no Renegade Sport original e, se adquiridos fora da série especial, custariam bem mais caro.



Não haverá, porém, o teto solar panorâmico - item considerado fundamental em uma edição que remete ao Jeepster, modelo que tinha a variante conversível como a mais icônica da gama. A última vez que a alcunha Jeepster foi usada pela marca foi em 1998, em um conceito especial que comemorava os 50 anos de lançamento do carro original.