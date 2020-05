Jeep lança condições especiais de descontos para público PCD

Campanha para Público com Deficiência vai até o dia 4 de junho ou enquanto durarem os estoques - Foto: Divulgação/Assessoria

Neste momento delicado de união contra o Covid-19, a Jeep reforça os incentivos para que todos os seus clientes realizem os seus sonhos. Assim, após ampliar o atendimento em seus canais digitais, realinhar os incentivos à rede de concessionárias e aumentar o prazo da campanha que paga as parcelas dos clientes até 2021, a Jeep lança condições especiais de descontos para PCD (pessoas com deficiência), além de todos os benefícios já previstos.

A ação é voltada para os modelos Jeep Renegade e Jeep Compass, que não se enquadram nas determinações do benefício integral para o público PCD. A totalidade dos descontos para pessoas com deficiência, que inclui isenção de IPI, ICMS, IOF e IPVA (esse último variando conforme o município), é válida apenas para veículos que custem até R$ 70.000. No entanto, é possível ter isenção do IPI para carros com preço acima desse valor.

Desse modo, o público PCD poderá ter descontos, além dos de direito, de até 28,3%, em uma oportunidade única para quem fizer a compra. Com a nova tabela de preços, o Jeep Compass Longitude 2.0 Diesel, por exemplo, que custa R$ 170.990, pode ter uma redução que vai de 22,3% a 28,3%, podendo chegar até ao preço de R$ 98.080. Se um comprador PCD optar pelo Jeep Compass Longitude 2.0 Flex, que tem preço público sugerido de R$ 134.990, os descontos podem variar entre 19,5% e 25,5%, podendo chegar ao valor final de R$ 90.602.

Já se a opção for pelo Jeep Renegade Trailhawk 2.0 Diesel, com valor sugerido de R$ 152.990, os descontos oscilam entre 18,6% e 24,6%, ocasionando uma compra ao preço de R$ 92.284. Se a preferência for levar para casa um Jeep Renegade Sport 1.8, que custa R$ 91.590, a versão pode ter um desconto de 15,7% a 21,7%, podendo ser adquirido por R$ 64.608.

Vale lembrar que o Jeep Renegade 1.8 Flex AT6 PCD já se enquadra nas determinações do benefício integral para o público PCD. Por isso, segue com preço público sugerido de R$ 69.999, chegando a R$ 54.662 com as isenções integrais permitidas.

A oferta de descontos da Jeep é válida até o dia 4 junho ou enquanto durarem os estoques da linha 2019/2020.