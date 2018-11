Jeep Gladiator 2020: A picape média mais capaz da história

Jeep apresenta Gladiator, primeira pickup da marca desde 1992 - Divulgação

Desenvolvido sobre a rica herança das robustas picapes da marca, o novo Jeep® Gladiator 2020 entrega uma inigualável combinação de utilidade e características intrínsecas da marca Jeep. “Indiscutivelmente uma picape e imediatamente reconhecível como Jeep, o Gladiator representa o que há de mais novo em veículos preparados para levar a cabo todo tipo de aventuras ao ar livre”, afirma Tim Kuniskis, chefe da marca Jeep para América do Norte.

“Em todos os lugares nos deparamos com um extraordinário interesse por um veículo tão exclusivo como este, tanto por parte de nossos clientes mais leais como de compradores de picapes. Como herdeiro de uma valiosa linhagem de confiáveis picapes Jeep, o Gladiator combina robustez, funcionalidade e versatilidade, resultando na picape média mais capaz da história”, completa o executivo.

O Jeep Gladiator 2020 estará disponível em quatro acabamentos: Sport, Sport S+, Overland e Rubicon. Produzido em Toledo (EUA), o novo Gladiator chegará às concessionárias norte-americanos da Jeep no segundo trimestre de 2019.

Versão moderna do autêntico design Jeep

O novo Gladiator parte de um robusto e, ao mesmo tempo, elegante desenho que se mostra imediatamente familiar graças às tradicionais características de identidade Jeep. A equipe de design manteve a lendária grade de sete fendas do Wrangler, desta vez mais largas para aumentar o fluxo de ar e ajudar o motor, aspecto importante com o incremento da capacidade de reboque. A parte superior da grade está suavemente inclinada para melhorar a aerodinâmica.

As versões Overland e Rubicon oferecem, como opção, faróis dianteiros e de neblina de LED que proporcionam uma nítida luz branca e enriquecem o estilo do Gladiator. Os veículos com LED contam também com luzes de circulação diurna (DRL) que formam uma auréola ao redor dos faróis. Os indicadores de direção dianteiros estão na frente dos para-lamas trapezoidais. Atrás, as tradicionais lanternas quadradas, que também podem ser de LED, ladeiam a tampa traseira, que tem trava elétrica e três posições de abertura.

Ao projetar a caçamba, foi dada atenção especial a inteligentes soluções funcionais e na racionalização do espaço. A iluminação do piso, a fonte de alimentação elétrica coberta (400 W, 115 V) e os fortes ganchos são alguns exemplos. O sistema opcional de gestão de carga Trail Rail proporciona ainda mais alternativas para organizar e proteger a carga.

O suporte do estepe fica sob a caçamba, atrás do eixo traseiro, podendo alojar pneus de até 35 polegadas. Revestimento protetor, divisor de carga e capota marítima dão mais praticidade e durabilidade. Os Gladiator Rubicon incorporam robustas barras protetoras debaixo da caçamba, contra rochas.

O teto de lona premium Sunrider, exclusivo no segmento, tem mecanismo de abertura intuitivo e ajuda a reduzir o ruído do vento. Com ele na posição intermediária ou completamente aberta se pode acessar facilmente o interior. Os pontos de fixação deslizam por um trilho para simplificar a desmontagem do vidro traseiro.

As configurações Overland e Rubicon do Gladiator compartilham a opção de teto rígido em três peças na cor da carroceria. O mesmo teto pode ser preto, em qualquer versão. Os painéis modulares Freedom e as novas travas facilitam a operação de desmontagem e instalação do teto. O vidro traseiro conta com uma abertura manual deslizante. Dezenas de diferentes combinações de portas (removíveis), teto (de lona ou rígido e removíveis) e para-brisa (rebatível) oferecem possibilidades quase infinitas de configuração e entregam a liberdade ao ar livre que a Jeep tanto valoriza.

Interior premium

O interior do novo Jeep Gladiator 2020 combina estilo exclusivo, versatilidade e conforto. Materiais de alta qualidade e acabamento preciso proliferam por toda a cabine. O console central inspirado pela herança da Jeep exibe design limpo e esculpido que complementa o quadro de instrumentos, com detalhes que variam de acordo com a versão. O painel de instrumentos revestido a mão, de série na versão Overland e disponível na Rubicon, apresenta superfícies suaves ao tato com costuras contrastantes. A partida por botão (que é impermeável!) é item de série em todos os Gladiator.

O novo e exclusivo banco traseiro do Gladiator é fabricado com materiais de alta qualidade para passar uma imagem de força sem sacrificar o bem estar. Além disso, os passageiros de trás encontram no Jeep Gladiator o maior espaço para as pernas no segmento. Há redes na parede traseira da cabine que dão espaço de armazenagem adicional. Outras soluções práticas para transportar objetos no Gladiator 2020 incluem resistentes bolsos nas portas e vários nichos para telefones celulares.

Ao levantar o assento (bipartido 60/40), que também pode ser deitado, se encontram ainda dois compartimentos que podem receber a opção de fechadura com chave, muito útil para guardar objetos com segurança quando se removem as portas e/ou o teto ou se rebate o para-brisas. A propósito, ao se fazer isso basta usar uma gaveta debaixo dos assentos para abrigar os parafusos dessas partes da picape. A tampa inclusive indica o número correspondente de parafusos e a posição deles.

Em relação ao áudio, se destacam dois opcionais: subwoofer e alto-falante portátil sem fio, ambos localizados sob o assento traseiro. Os LED internos iluminam o espaço onde se armazena e se faz o carregamento de energia do falante portátil, feito para levar a qualidade de som do Gladiator para qualquer lugar.

Para finalizar, o sistema de infotenimento Uconnect do Jeep Gladiator pode ter telas de 5, 7 ou 8,4 polegadas. E é por meio do monitor multimídia que se pode controlar um recurso exclusivo da versão Rubicon: a câmera dianteira off-road, que é instalada na fenda central da grade e permite visualizar os obstáculos à frente.

Conjuntos mecânicos avançados

No lançamento, o novo Jeep Gladiator será impulsionado por um único motor: o conhecido e premiado Pentastar V6 de 3,6 litros, a gasolina. Ele entrega 289 cv de potencia, 35,9 kgfm de torque e conta com o sistema Stop-Start. Ele proporciona ampla escala de torque, com ênfase em baixas rotações, aspecto crucial no fora de estrada extremo. O câmbio manual de seis marchas será padrão no Pentastar, com a caixa automática de oito velocidades como opcional.

Famoso pelo refinamento, força, eficiência e versatilidade, o motor Pentastar V6 já teve mais de 8,6 milhões de unidades produzidas desde o lançamento, em 2010. Premiada várias vezes, esta família de motores é feita atualmente em três fábricas – duas nos Estados Unidos e uma no México. Um V6 de 3 litros a diesel estará disponível no início de 2020, com 260 cv, 61,1 kgfm e recurso Stop-Start, sempre fazendo par com o câmbio automático de 8 marchas, adaptado para lidar com o torque maior.

Picape mais capaz da história

O novo Gladiator 2020 proporciona a lendária capacidade off-road da Jeep graças a dois avançados sistemas de tração nas quatro rodas. O Command-Trac 4x4, de série nas configurações Sport e Overland, conta com caixa de transferência de duas velocidades com relação final de 2,72:1 para a reduzida e com a terceira geração de eixos rígidos Dana dianteiro e traseiro, com relação 3,73:1 para o posterior. No Gladiator Rubicon, o sistema Rock-Trac 4x4 incorpora a última geração de eixos de alto rendimento Dana 44 e marcha reduzida com relação final 4:1. São de série os diferenciais com bloqueio eletrônico Tru-Lok.

A versão Rubicon oferece outras vantagens para o off-road, como articulacão e curso de suspensão melhores, com ajuda da barra estabilizadora desconectável eletronicamente, exclusiva na categoria. Com transmissão manual, o Gladiator Rubicon consegue uma impressionante relação de subida (crawl ratio) de 84,2:1. Com o câmbio automático, o número ainda é notável (77,2:1).

Tanto o sistema Command-Trac como o Rock-Trac proporcionam gestão permanente do torque, permitindo ótima tração em condições de baixa aderência. Opcional, o diferencial traseiro de escorregamento limitado Trac-Lok dos Gladiator Sport e Overland dá torque extra e controle em terrenos como areia, pedras, lama, neve ou gelo.

Todo Gladiator exibe orgulhosamente o emblema “Trail Rated”, por conta da reconhecida capacidade 4x4 de Jeep, resultado da soma dos elementos já citados e destes:

- Protetor reforçado de cárter e ganchos de reboque dianteiros e traseiros;

- No Rubicon, há para-choque traseiro off-road de alta resistência de série e para-choque dianteiro opcional com preparação para guincho e pontas removíveis;

- Ângulos de até: 43,6° de ataque, 20,3° de rampa e 26° de saída, com distância ao solo de 28,2 cm;

- Amortecedores de alta pressão da Fox no Gladiator Rubicon;

- Rodas fora de estrada opcionais aro 17”; versão Rubicon tem pneus de 33 polegadas de série;

- Até 76 cm de capacidade de submersão;

- Até 3.500 kg de capacidade de reboque e 725 kg de carga.

Novo chassi

O chassi do Jeep Gladiator utiliza materiais avançados e engenharia que ajudam a reduzir peso sem perder rigidez. É feito de aço leve de alta resistência e, comparado ao Wrangler Unlimited (quatro-portas), é 78,7 cm mais longo – comprimento total de 5,54 m. A distância entre os eixos é 49,3 cm maior, chegando a 3,48 m. Isso, somado ao posicionamento do centro da caçamba atrás do eixo traseiro, resulta em melhor distribuição de peso, com mais conforto quando se leva carga na caçamba.

O uso de alumínio leve de alta resistência – em portas, dobradiças, capô, para-lamas, quadro do parabrisas e tampa traseira – colabora com a redução de peso e estimula a economia de combustível. A equipe de engenharia da Jeep também tirou peso do Gladiator mediante a incorporação de peças ocas, como barras estabilizadoras, além de suportes de motor e caixa de direção de alumínio.

A suspensão traseira de cinco braços, mais um elemento exclusivo do novo Gladiator, está integrada por dois braços superiores e dois inferiores em aço forjado para controle longitudinal e uma barra de controle transversal do eixo. Os braços de controle estão localizados por baixo do chassi, enquanto os amortecedores traseiros estão voltados para a frente, proporcionando amortecimento consistente para um rodar confortável e bom controle de carga.

Mais de 80 itens de segurança

A segurança e proteção dos ocupantes foram primordiais no desenvolvimento do novo Jeep Gladiator 2020, o que se reflete nos mais de 80 componentes de segurança ativa e passiva disponíveis. Entre eles: monitoramento de pontos cegos, sensor de rota transversal de ré (Rear Cross Path), câmera dianteira off-road, câmera traseira ParkView com linhas dinâmicas, controle adaptativo de velocidade (ACC) e controle eletrônico de estabilidade (ESC) com mitigação eletrônica de capotamento.

Tradição em picapes

O novo Gladiator 2020 é a última expressão de uma longa história de picapes Jeep iniciada em 1947 quando a Willys-Overland lançou uma picape de uma tonelada com tração 4x4 baseada no CJ-2A. O Jeep Gladiator vai dar continuidade aos mais de 50 anos de tradição alicerçada pelos seguintes modelos (com os respectivos anos de produção nos EUA):

Jeep Pickup: 1947 a 1965

Uma picape com 2,99 m de distância entre os eixos que teve poucas mudanças ao longo de sua trajetória. Foi a primeira tentativa da Willys para diversificar a marca Jeep a partir do CJ. Teve fabricação no Brasil entre as décadas de 1960 e 1980 e foi o primeiro vencedor do prêmio Carro do Ano, da revista Autoesporte, em 1966.



Jeep FC-150/170 Pickup: 1957 a 1965

Com cabine sobre o eixo dianteiro, a série Forward Control (FC) foi criada para o trabalho, com entre-eixos de 2,06 m para o FC-150 e de 2,63 m para o FC-170. Alguns FC-170 tiveram rodado traseiro duplo e câmbio de quatro marchas.



Jeep Gladiator/J-Series: 1963 a 1987

Baseada no Wagoneer, o Gladiator estreou em 1963 com entre-eixos de 3,05 m (J-200) ou 3,20 m (J-300) e caixa de transferência Dana 20 e eixos Dana 44. O nome Gladiator foi retirado em 1972.



Jeep CJ-8 Scrambler: 1981 a 1985

Lançado em 1981, o Scrambler foi um Jeep similar ao CJ-7 mas com distância entre os eixos maior. Conhecido internamente como CJ-8, teve versões de teto rígido e de lona. Menos de 30.000 unidades foram produzidas, o que o faz muito desejado entre os colecionadores.



Jeep Comanche (MJ): 1986 a 1992

Feito sobre a plataforma do Cherokee e com equipamento equivalente, a picape recebeu uma caçamba de 1,83 m em 1987. Os últimos modelos ofereceram sistemas de tração 4x4 Selec-Trac e Command-Trac.

Mopar/Jeep Performance Parts

Já no lançamento, a Mopar vai oferecer mais de 200 novos e redesenhados acessórios da linha Jeep Performance Parts para que os proprietários personalizem o novo Jeep Gladiator 2020. Entre esses produtos haverá itens ligados a distintos estilos de vida, além de utilidades típicas de picapes, como capotas marítimas e revestimento protetor de caçamba. Sem falar de peças destinadas para usos mais específicos como kits de elevação de suspensão, luzes off-road, protetores laterais e inferiores de carroceria, entre outros acessórios desenvolvidos exclusivamente para o Jeep Gladiator.