Jeep convida público a encontrar o Espírito Jeep em suas casas

Iniciativa faz parte do movimento global #StayOffTheRoad, que incentiva o público a se conectar com a sua natureza - Foto: Divulgação/Assessoria

Um dos maiores símbolos da história da Jeep são as sete fendas em sua grade frontal. Presentes em seus modelos desde o CJ-2A, lançado em 1945, são um ícone do Espírito Jeep. Para mostrar que em momentos de isolamento social e união contra o Covid-19, ainda é possível viver aventuras, a marca desenvolveu uma ação especial. Inspirada pelo movimento global #StayOffTheRoad, a Jeep convida o público a explorar a sua própria casa e compartilhar objetos que se assemelhem às icônicas sete fendas da marca.

Desenvolvida pelo Hub de conteúdo Jeep em parceria com a agência F.biz, a campanha “Jeep Pela Casa” pensada para o ambiente digital estreou na última semana (em 27) no Instagram. A partir de uma postagem bem-humorada nos stories da marca, os seguidores foram incentivados a procurar em suas casas itens ocultos como livros, grades e janelas que se assemelhem ao símbolo da Jeep.

Além das ações no Instagram, a campanha teve um desdobramento no Tik Tok. Cada vez mais popular, a rede social feita para divulgar vídeos musicais divertidos tem atraído uma atenção crescente. A Jeep, em parceria com o creator @Vitulox, também publicou conteúdo da ação na plataforma. Na parceria, o influenciador criou um vídeo especial para mostrar o quanto há de Jeep pelos cantos dos quartos de cada um.

A iniciativa faz parte do movimento #StayOffTheRoad, que incentiva o público a se conectar com a sua natureza neste momento de mudança de comportamento pela pandemia de Covid-19. Com diversos conteúdos, o movimento mostra como objetos e tarefas do dia a dia também podem ser exploradas de uma maneira diferente nesta fase em que o mundo se une para combater a pandemia.