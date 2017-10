Jeep Compass ganha série especial Night Eagle

Novidade é disponível com as duas motorizações, flex e diesel - Divulgação

Em agosto, o Jeep Renegade entrou na linha 2018 com as opções Night Eagle como uma de suas novidades. Agora é a vez de o Compass também contar com essas séries especiais em seu catálogo, dando um toque extra de estilo e exclusividade ao modelo que vem dominando seu segmento.

Da mesma forma que o SUV compacto da Jeep, o Compass recebeu um tratamento estético que deixou o visual mais agressivo, graças ao acabamento preto nas peças externas que são prateadas ou cromadas na configuração Longitude, o ponto de partida para a transformação. Assim como o Brasil foi o primeiro mercado no mundo a lançar o novo Compass, o país é também o pioneiro em ter o modelo com esse visual “all-black”.

Disponível com o motor 2.0 Tigershark Flex de 166 cv ou com o 2.0 Multijet Turbodiesel de 170 cv, o Jeep Compass Night Eagle se destaca pela pintura em preto brilhante nas rodas de 18 polegadas, grade dianteira, friso superior (que contorna todas as janelas, molduras dos faróis de neblina e todos os emblemas. Por dentro, o mesmo tom foi aplicado nas molduras do console central e das saídas de ar. Seguindo o tema “blecaute”, a carroceria só tem uma cor disponível, a preta, nas opções Shadow (sólida) e Carbon (metálica).

A extensa lista de equipamentos de série é baseada na da versão Longitude com o acréscimo dos seguintes itens: conjunto de áudio premium Beats (com 9 alto-falantes e subwoofer), faróis de xenônio, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva e espelho retrovisor eletrocrômico. Demais destaques são: bancos de couro, controle de estabilidade (ESC), ar-condicionado eletrônico de duas zonas com saída para os passageiros de trás e a central multimídia Uconnect de 8,4 polegadas compatível com Android Auto e Apple Car Play, entre outros.

As primeiras unidades da série especial Night Eagle do Jeep Compass começarão a chegar nas concessionárias nas próximas semanas, com os seguintes preços iniciais sugeridos: R$ 119.990 (2.0 Flex) e R$ 146.990 (2.0 Diesel).