Jaguar F-PACE é eleito o melhor e mais bonito carro do mundo

Nova York, 12 de abril de 2017: O Jaguar F-PACE, primeiro SUV da história da marca britânica de veículos de luxo, é oficialmente o melhor e mais bonito carro do mundo. O modelo foi duplamente premiado no mais importante concurso do mundo automotivo, o World Car Awards 2017.

O modelo, que apresenta o maior crescimento em vendas da Jaguar em todo o mundo, é o segundo nos 13 anos de história do concurso a conquistar os dois principais prêmios da noite, concedido por um júri de 75 prestigiados jornalistas do setor automotivo de 24 diferentes países.

Dr Ralf Speth, CEO da Jaguar Land Rover, disse: "O F-PACE foi desenhado e projetado como um SUV de desempenho com dinâmica excepcional, usabilidade diária e design arrojado. Ganhar esses prêmios endossa o talento e o grande trabalho de nossas equipes que entregaram o carro utilitário esportivo mais prático do mundo e o veículo que mais cresceu em vendas da Jaguar".

O prêmio é o primeiro sucesso global para Jaguar no World Car Awards. O Jaguar XE, sedã esportivo, foi finalista em 2016 na categoria World Car Design.

Ian Callum, diretor de design da Jaguar, disse: "O F-PACE é o nosso primeiro SUV, mas é claramente reconhecível como um Jaguar. Ganhar o troféu World Car of the Year 2017 justifica nossa decisão de trazer nossos princípios de design exclusivo e qualidades dinâmicas para um novo setor do mercado."

Na categoria World Car od the Year, o F-PACE superou rivais de peso em ambas as categorias como Audi Q5 e o Volkswagen Tiguan. Já na categoria World Car Design, o modelo ficou à frente do Mercedes-Benz Classe S Cabrio e do Toyota C-HR.

Mike Rutherford, jurado, diretor e vice-presidente do World Car Awards / World Car of the Year, disse: "A Jaguar fez o impensável ao garantir primeiro o prêmio World Car Design of the Year e, em seguida, o World Car of the Year. Com o F-PACE, a empresa britânica e seus orgulhosos e talentosos funcionários conquistaram e derrotaram rivais europeus, asiáticos e norte-americanos”.

O F-PACE é o primeiro SUV de desempenho da Jaguar e tem contribuído para o crescimento de vendas recorde atraindo novos clientes para a marca.

O modelo desembarcou no mercado brasileiro no ano passado com três opções. A versão Prestige é equipada com o motor Ingenium Diesel de 2.0 litros e 180 cv de potência. A versão intermediária R-Sport, traz o Jaguar F-PACE equipado com motor 3.0 V6 gasolina de 340 cv de potência. Com total foco na condução esportiva e no alto desempenho, as versões S e First Edition trazem motor 3.0 V6 a gasolina calibrado para desenvolver 380 cv. O motor faz o F-PACE sair da imobilidade e atingir os 100 km/h em apenas 5.8 segundos e o leva aos 250 km/h de velocidade final, eletronicamente limitada.

Os últimos 12 meses a Jaguar lançou três linhas de produtos completamente novas e registrou crescimento em muitos dos produtos existentes da marca. As vendas continuam a aumentar fortemente e a Jaguar é agora a marca de automóveis premium que mais cresce no Brasil e na Europa.

Sobre a Jaguar Land Rover

A Jaguar Land Rover é a maior fabricante de automóveis do Reino Unido e possui duas marcas icônicas da indústria automotiva britânica. A Jaguar, com 80 anos de história, é a marca premium que mais cresce no Brasil e agora conta com uma nova geração completa de produtos composta por veículos esportivos, sedãs e SUV. E a Land Rover, que, desde 1948, é referência mundial em veículos todo terreno. Controlada pelo grupo indiano Tata Motors, a companhia conta com cerca de 40 mil colaboradores em todo o mundo e comercializa seus produtos em 170 países. A produção de veículos é centralizada no Reino Unido, com plantas adicionais na China, Índia, Eslováquia e Brasil, esta última localizada em Itatiaia, RJ. A fábrica brasileira é certificada com o ISO 14001, de acordo com os requisitos do Sistema de Gestão Ambiental e com o ISO 9001 de Qualidade, demonstrando que o nível de operações da empresa no Brasil está entre os mais altos, mesmo antes de completar um ano de funcionamento. Presente há mais de 25 anos no país, a Jaguar Land Rover conta com 35 concessionários no país.

