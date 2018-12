Jaguar apresenta E-Pace com nova motorização flex

Os preços variam de R$ 233.800,00 a R$ 251.300,00, respectivamente - Divulgação

Após o lançamento dos motores flex para o Land Rover Discovery Sport e o Range Rover Evoque, a Jaguar Land Rover anuncia também a nova motorização para o modelo Jaguar E-PACE, o SUV compacto da marca britânica.

O propulsor flex do Jaguar E-PACE é desenvolvido na fábrica de motores da Jaguar Land Rover, em Wolverhampton, na Inglaterra, especialmente para atender à demanda do mercado brasileiro. O motor Ingenium flex 2.0 de 249 cv traz os excelentes 37,2 kgfm de torque, levando o E-PACE da imobilidade aos 100 km/h em apenas 7,0 segundos.

O motor conta com ampla utilização do alumínio, duplo comando de válvulas nos cabeçotes (com quatro válvulas por cilindro) e variador de fase para proporcionar melhor desempenho e economia. Seus 249 cv fazem dele o motor flex mais potente do segmento de SUVs premium.

O Jaguar E-PACE foi projetado para oferecer design e comportamento dinâmico de um legítimo esportivo, em um SUV compacto de alto desempenho. O modelo traz as mais modernas tecnologias e mais esse diferencial. “A motorização flex acentua a versatilidade que Jaguar E-PACE traz para o dia a dia, aspecto muito estimado pelos clientes da Jaguar Land Rover”, afirma Paulo Manzano, gerente de Marketing e Produto da Jaguar Land Rover.

As novas versões flex juntam-se à versão R-Dynamic SE P300, de 300cv, na gama do Jaguar E-PACE. Todas elas estão disponíveis nas 40 concessionárias da Jaguar Land Rover no Brasil. O modelo é altamente personalizável e pode ser configurado de acordo com o gosto do cliente no site da Jaguar (www.jaguarbrasil.com.br).

JAGUAR LAND ROVER CARE

Os planos Jaguar Land Rover Care, programas de revisão básica com preço fixo por até cinco anos, também estão disponíveis para o Jaguar E-PACE. Os planos valorizam os veículos e proporcionam mais comodidade e segurança aos clientes, que não precisarão se preocupar com os custos da revisão básica durante os próximos cinco anos.

A Jaguar oferece o Jaguar Care para o E-PACE, que custa R$ 3.490,00 para os primeiros 5 anos, ou primeiras 5 revisões básicas, ou 55 mil quilômetros, o que acontecer primeiro. As revisões devem ocorrer a cada 12 meses ou a cada 10 mil quilômetros, o que vier primeiro. O serviço inclui troca de óleo do motor, filtro de ar, filtro de pólen, filtro de combustível, fluido de freio e mão de obra para esses itens.