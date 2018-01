Indústria automobilística deve registrar melhor resultado em cinco anos

Não só o mercado interno ficou aquecido, como o setor recuperou a capacidade de competir no comércio exterior - Foto: Twitter

Um dos setores que mais se recuperou após a recessão, a indústria automotiva deve fechar 2017 com seu primeiro resultado positivo em cinco anos. A estimativa oficial da Anfavea, entidade que representa as montadoras, aponta para um crescimento de 7,3% no fechamento do último ano.

Como reflexo da retomada da indústria diante da recuperação da economia, a produção de veículos deve registrar um aumento na produção de 25,2% em comparação com o ano passado. Juros mais baixos, inflação menor e mais acesso ao crédito são fatores importantes que contribuíram para esse cenário.

Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a recuperação da indústria de automóveis sinaliza que as políticas adotadas pelo Governo do Brasil têm sido as corretas.

Exportações

Não só o mercado interno ficou aquecido, como o setor recuperou a capacidade de competir no comércio exterior. Em 2017, a expectativa é que a indústria tenha registrado exportações recorde, com 745 mil unidades vendidas a outros países.

Embora os números ainda não tenham sido divulgados, jornais brasileiros apontam para resultados inclusive acima do esperado pela Anfavea. De acordo com a Folha de S.Paulo e com o Correio Braziliense, o crescimento da venda de carros neste ano será de 10%, com 2,23 milhões de unidades vendidas.